Gibt es heuer in der Region mehr Wespen? Ein Imker klärt auf

Plus Sie sind die ungebetenen Gäste an jeder Kuchentafel: Wespen. Heuer scheinen besonders viele unterwegs zu sein. Experten erklären, woran das liegt.

Es duftet herrlich nach frischem Himbeerkuchen. Doch das Vergnügen hat schnell ein Ende, wenn zahlreiche ungebetene Gäste einfallen. Wespen sind nicht nur lästig, bei einem Stich kann es auch ganz schön unangenehm werden. Besonders in diesem Jahr scheinen die schwarz-gelben Plagegeister vermehrt vorzukommen. Gibt es tatsächlich mehr Wespen?