Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Gibt es im Landkreis Augsburg einen Boom bei Balkonkraftwerken?

Plus Mini-PV-Anlagen werden bezuschusst und immer beliebter. Weshalb die Netzbetreiber dennoch kaum einen Effekt merken, die Investition sich aber oft lohnt.

Von Marco Keitel

Wer an den Reihengaragen in Bobingen vorbeiläuft, sieht kaum, womit Hellmut Böttner hier Strom erzeugt. Nur wer einen Schritt zurückgeht und einen genauen Blick auf eines der Dächer wirft, erkennt die Anlage, mit der der Rentner jährlich eine dreistellige Summe spart. Mithilfe der Sonne. Viele andere Menschen im Landkreis Augsburg haben eine ähnliche Mini-Photovoltaikanlage auf dem Balkon, daher kommt der Name Balkonkraftwerk. Für die Anschaffung zahlen manche Städte und Gemeinden einen Zuschuss. Auch Bobingen. Böttner hat sich die Anlage schon lange vor der Förderung zugelegt. Und die Entscheidung nicht bereut.

Auf dem Garagendach von Hellmut Böttner ist das "Balkonkraftwerk" nicht verschraubt, sondern einfach mit ein paar Steinen beschwert. Foto: Marcus Merk

Mit einer Leiter steigt der 67-Jährige auf das Dach seiner Garage und zeigt die beiden Module mit der in der Sonne glänzenden dunklen Oberfläche, die hier seit vier Jahren stehen. Bohren musste Böttner nicht, die Anlage ist nur mit Steinen beschwert. "Damit sie nicht wegfliegt." Angeschlossen sind die Module unten in der Garage in der Steckdose. Ist ihm die Entscheidung für die Mini-PV-Anlage leicht gefallen? Ja, sagt der Bobinger. Auf seinem Haus erzeugt er schon länger Sonnenstrom. Er ist Diplom-Ingenieur im Bereich Elektro- und Energietechnik, hat bei Fujitsu in Augsburg gearbeitet. "Ich wusste deshalb, dass sich das lohnt, kannte die Vorteile der Sonnenenergie." Und hat es sich gelohnt? "Die Anlage hat sich schon amortisiert." Und bisher keine Wartungskosten verursacht.

