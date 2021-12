Landkreis Augsburg

Glühwein in Corona-Zeiten: Gilt 2G jetzt auch am Ilsesee-Kiosk?

Plus Auch in der Außengastronomie gilt jetzt 2G. Ein Kioskbetreiber aus Königsbrunn ist verunsichert, örtliche Vereine wollen die Buden der Stadt nicht nutzen.

Von Felicitas Lachmayr und Lisa Weißenberger

Tannenzweige und Weihnachtskugeln zieren den Kiosk am Ilsesee in Königsbrunn. Eine Tasse Glühwein im Stehen trinken oder kurz an der Feuerstelle aufwärmen – ist das noch erlaubt? Schließlich steht seit Freitag auch die Außengastronomie nur noch Geimpften und Genesenen zur Verfügung.

