Grüne Straßenränder: Eine Chance für den Artenschutz?

Plus Seit dem Volksbegehren "Rettet die Bienen" wird versucht, grüne Bänder durch die Landschaft zu ziehen. Wie laufen die Bemühungen im Landkreis Augsburg?

Ist das sogenannte Straßenbegleitgrün ein Ansatz, um über Artenschutz zu diskutieren? Schließlich spielt sich der immer nur einige Meter neben der Straße ab. Dafür handelt es sich um viel Fläche. Die tatsächlichen Zahlen sind, vor allem bei den Gemeindestraßen, nicht bekannt. Aber bei der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau (LWG) wurde anhand der Mindestbreiten beim Straßenbegleitgrün eine Schätzung vorgenommen. Das Ergebnis: rund 30.000 Hektar kommen in Bayern zusammen.

Neben der Fläche ist noch etwas anderes relevant. Wie kann das Grüngut sinnvoll genutzt werden? Grundsätzlich zählt das Schnittgut von den Straßen als Bioabfall. Entsorgt wird er entweder über die Vergärung in Kompostieranlagen oder zu einem noch geringen Teil in Biogasanlagen. Gerade bei Gemeindestraßen sieht die LWG noch großes Artenschutz-Potenzial. Aber: "Es wird noch zu häufig gemäht. Knapp ein Drittel der Bauhöfe mäht mehr als das ökologische Pflegekonzept der Straßenbauverwaltung vorgibt", sagt Lennart Dittmer von der LWG. Auch die Art des Mähens habe großen Einfluss auf den Artenschutz.