Gutachten ist fertig: Rollt jetzt die Staudenbahn?

Plus Die Ergebnisse einer aufwendigen Kosten-Nutzen-Untersuchung stehen fest. Sie ist wichtig für die staatliche Förderung der Staudenbahn. Schon jetzt gibt es Kritik.

Es ist ein sperriges Wortungetüm. Projektdossierverfahren heißt die Kosten-Nutzen-Untersuchung, die die Staudenbahn wieder aufs Gleis bringen soll. Die Ergebnisse stehen jetzt fest und werden in der nächsten Woche vorgestellt. Landrat Martin Sailer und der Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Christian Bernreiter, erklären die Details des aufwendigen Gutachtens, das in den vergangenen Monaten erstellt wurde. Es ist ein wichtiger Faktor für eine mögliche staatliche Förderung.