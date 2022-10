Haben Vereine im südlichen Landkreis Augsburg genügend Nachwuchs?

Plus Nach den Corona-Lockdowns haben die Vereine mit neuen Herausforderungen zu kämpfen. Wirkt sich das auf die Nachwuchsarbeit und die Mitgliederzahlen aus?

Die vergangenen Jahre waren für das Vereinsleben nicht leicht: Sporthallen waren geschlossen, Musiker konnten nicht gemeinsam proben und Vereinsfeste fielen ins Wasser. Während sich einige Vereine im südlichen Landkreis gut von dieser Phase erholt haben, kämpfen andere bereits mit neuen Herausforderungen.