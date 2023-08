Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

Hagelschäden setzen Landwirten im Landkreis Augsburg stark zu

Die Maisfelder im südlichen Landkreis, hier in Bobingen, haben starken Schaden durch den Hagel genommen.

Plus Das schwere Unwetter hat in der Landwirtschaft erneut immense Schäden hinterlassen. Viehhalter schließen drastische Schritte nicht aus.

Von Maximilian Gori Artikel anhören Shape

"Ich habe in meiner Zeit noch kein Unwetter solchen Ausmaßes hinsichtlich der Stärke, Dauer und Breite erlebt", sagt Walter Schuler, Landwirt aus Königsbrunn. Am vergangenen Samstag war es in Bayern zu schweren Unwettern inklusive Hagel gekommen, die auch den Landkreis Augsburg hart trafen.

"Wir haben massive Schäden, vor allem der Mais ist stark betroffen. 80 bis 90 Prozent der Menge sind zerstört", sagt Schuler. Der verbliebene Mais sei noch nicht reif, sondern noch sehr grün und zudem feucht. Das bedeute eine schlechte Erntequalität und sei somit auch höchst problematisch für die Rinderfütterung. "Der unreife Mais kann in diesem Zustand nicht gefüttert werden, das ist für die Mägen der Tiere nicht gut. Das, was übrig ist, kann gerade noch in der Biogasanlage gut verwertet werden", sagt Schuler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen