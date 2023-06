"Läuft hervorragend": Luftwaffen-General zieht Halbzeit-Bilanz zu Air Defender

Seit Montag findet in Europa die größte Luftverlege-Übung seit Bestehen der Nato statt. Das Lechfeld ist Teil des Manövers – mit mehr als 100 Starts in einer Woche.

Seit fünf Tagen läuft die Luftwaffen-Übung Air Defender: Mit 250 Flugzeugen üben 25 Nationen in Europa den Verteidigungsfall. Der Nato-Flugplatz Lechfeld ist einer der Hauptstandorte des Manövers. Die Halbzeit-Bilanz fällt positiv aus.

"Sie läuft hervorragend", sagte Günter Katz, Kommandierender General Luftwaffentruppenkommando, am Donnerstag über die Übung. Sie laufe nach Plan. Fast alle Flüge hätten bislang stattgefunden. Verständigungsprobleme gebe es nicht. "Wir sprechen eine Sprache", sagt Katz. Das gelte auch militärisch. Es werde mit den gleichen Taktiken in einem Luftraum operiert. Unter der gemeinsamen Sprache versteht der Luftwaffen-General auch Geschlossenheit und Zusammenhalt der beteiligten Nationen. Die Übung sei ein deutliches Zeichen der transatlantischen Verbundenheit. Über 100 Flugzeuge seien über den Atlantik nach Europa gekommen - für Katz ist das ein starkes Signal. Air Defender beweise, wie wichtig gemeinsame Übungen auch in der Zukunft seien.

Das offizielle Abzeichen der Großübung zeigt die Nationen, die sich mit 250 unterschiedlichen Flugzeugen beteiligen. Foto: Marcus Merk

100 Flüge starteten in der ersten Woche des Manövers Air Defender auf dem Lechfeld

In der ersten Woche wurden auf dem Lechfeld rund 100 Flüge gestartet. 2000 sind es insgesamt bei Air Defender. Je nach Wetterlage könnte es in der kommenden Woche Einschränkungen geben. Geübt werden in drei Lufträumen alle Einsatzarten bei Luftstreitkräften.

Der Fliegerhorst Lechfeld im Überblick 1 / 12 Zurück Vorwärts 1916 wurde der Flugplatz mit der Fliegerschule 4 gegründet.

Am 7. März 1944 wurde der Fliegerhorst durch einen alliierten Bombenangriff nahezu vollständig zerstört.

Der ICAO-Code lautet ETSL.

Der Fliegerhorst ist ein offizieller Ausweichflugplatz im NATO-Standard.

Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt acht Kilometer, die maximale Breite liegt bei drei Kilometer.

Die Flächengröße beträgt 19 Quadratkilometer.

Die Startbahnlänge liegt bei 2442 Metern.

Es gibt 26 gehärtete Flugzeugschutzbauten, auch "Shelter" genannt.

Der Fliegerhorst hat fünf offizielle A400M Abstellflächen.



Daneben gibt es zahlreiche weitere Abstellflächen für Jets, Propellerflugzeuge und Helikoptern auf den Hallenvorfeldern.

Die Treibstofflager-Kapazität liegt bei mehreren Millionen Litern. Versorgt wird der Fliegerhorst über eine Nato-Pipeline.

Hier befindet sich außerdem das größte Munitionslager Deutschlands.

Das Szenario umschreibt Günter Katz so: "Deutschland wird angegriffen, wir sind mit den Verbündeten aufgefordert, die Heimat zu verteidigen." Es finden auch sogenannte Fortbildungsflüge an der Ostgrenze der Nato statt. "Die Maschinen fliegen hin, sind präsent und fliegen wieder weg. Sie zeigen Flagge. Das gehört dazu", erklärte der Luftwaffen-General am Donnerstag.

Die Bundeswehr organisierte einen Besuchertag, der auf großes Interesse stieß. Foto: Marcus Merk

Eine Heimatschutzkompanie bewacht das Gelände. Foto: Marcus Merk

Das Gelände, auf dem die Flugzeuge stehen, wird rund um die Uhr bewacht. Foto: Marcus Merk

Auch ein Spezialkommando ist derzeit auf dem Flugplatz Lechfeld. Foto: Marcus Merk

Das Heck eines A400M hat eine Sonderfolierung erhalten. Foto: Marcus Merk

Die Kampfflugzeuge, die auf dem Lechfeld stationiert sind, werden bewacht. Foto: Marcus Merk

Die griechische Luftwaffe nimmt an der Übung mit F-16-Kampfflugzeugen teil. Foto: Marcus Merk

Staatskanzleichef Florian Herrmann besuchte das Lechfeld. Foto: Marcus Merk

So sind die Hubschrauber der Spezialkräfte bewaffnet. Foto: Marcus Merk

Auch Eurofighter starten und landen während Air Defender auf dem Lechfeld. Foto: Marcus Merk

Die Air National Guard aus Idaho ist mit sechs A-10-Kampfflugzeugen auf dem Lechfeld. Foto: Marcus Merk

So sieht das offizielle Logo von Air Defender aus. Foto: Marcus Merk

Die A10 trägt auch den Namen Warzenschwein. Foto: Marcus Merk

Eine A 10 startet durch. Foto: Marcus Merk

Die A10 ist ein Erdkampfflugzeug. Foto: Marcus Merk

Luftwaffen-General Günter Katz lobte die Arbeit der Bundeswehr in Bayern. Foto: Marcus Merk

Die Spezialkräfte operieren immer mit vier Hubschraubern. Foto: Marcus Merk

Pilot Notro steigt in eine A10-Maschine. Foto: Marcus Merk

Großer Transporter: Die A400M der Luftwaffe. Foto: Marcus Merk

Die ausländischen Gäste werden mit einem großen Plakat willkommen geheißen. Foto: Marcus Merk

A10 im Steigflug: Der Pilot grüßt. Foto: Marcus Merk

Das Lechfeld ist Teil der größten Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato. Foto: Elmar Knöchel

Pilot Jason Attinger vor der A-10 Thunderbolt auf dem Lechfeld Foto: Elmar Knöchel

Air Defender 2023 Die Übungsräume während des Luftwaffenmanövers Air Defender um Juni 2023 Foto: Quelle: Bundeswehr

Air Defender Für die gemeinsame Luftstreitkräfte-Übung Air defender wurde ein eigenes Logo entworfen. Foto: Bundeswehr, Luftwaffe

Ein Airbus A400M der Bundeswehr mit Sonderfolierung zur Übung Air Defender 2023. Foto: Philipp Hiemer/Bundeswehr, dpa

Ein Kampfflugzeug A10 der US-Air-National-Guard: Das größte Kontingent an Flugzeugen bei Air defender stellen die Vereinigten Staaten von Amerika. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Ein Flugzeug vom Typ Tornado fährt zur Luftwaffen-Übung «Air Defender 2023» über den Luftwaffenstützpunkt Jagel. Foto: Daniel Bockwoldt, dpa

Eine amerikanische C-130 Hercules startet im Rahmen der Luftwaffenübung «Air Defender 2023» in Wunstorf bei hannover. Foto: Francis Hildemann/Bundeswehr, dpa

Beim Taktischen Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" auf dem Flughafen Rostock-Laage startet ein italienischer Euofighter für den Einsatz zur beginnenden Luftwaffenübung "Air Defender 23". Foto: Bernd Wüstneck, dpa

Oft am schwäbischen Himmel zu sehen: Die Flugzeuge der Air National Guard. Foto: Elmar Knöchel

Ein A-10 Thunderbolt II-Kampfjet startet am Fliegerhorst Schleswig/Jagel. Foto: Gregor Fischer, dpa

Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe, auf dem Fliegerhorst Wunstorf. Foto: Julian Stratenschulte, dpa

Die amerikanischen Erdkampfflugzeuge sind ein begehrtes Fotomotiv. Foto: Marcus Merk Zurück Vorwärts

Betankt werden die Militärflugzeuge in großer Höhe

Gestartet und gelandet wird auf dem Lechfeld bis 23. Juni zwischen 13 und 17 Uhr. Am Wochenende finden keine Übungsflüge statt. Damit sich der Fluglärm in Grenzen hält, betragen die Flughöhen während Air Defender in den drei Übungsräumen zwischen 2500 und 15.000 Metern und höher. Darunter werden nach Auskunft der Bundeswehr in der Regel keine Missionen geflogen. Betankungen finden in der Regel in einer Höhe von 3000 bis 10.000 Metern statt.

Verspätungen ziviler Flüge wegen Air Defender "halten sich in Grenzen"

Weil die deutschen Lufträume für Air Defender nach einem festgelegten Rhythmus gesperrt werden, kann es zu Verspätungen in der zivilen Luftfahrt kommen. Darauf hatte die Bundeswehr von Anfang an hingewiesen. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) hatte vor Beginn des Manövers "große Auswirkungen auf die zivile Luftfahrt" erwartet. Da für das Militär große Lufträume reserviert werden, steht dem zivilen Flugverkehr weniger Raum zur Verfügung.

Die Kampfflugzeuge werden streng bewacht. Vor Tagen waren illegal Drohnen über dem Feld gekreist. Foto: Marcus Merk

Ein Chaos an den Flughäfen blieb nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks an den ersten Übungstagen aus. Nur einzelne Flüge seien etwas verspätet, heißt es etwa von der Lufthansa. Eine offizielle Auswertung stehe noch aus. Die Verspätungen "sind deutlich geringer als ursprünglich angenommen", sagt Luftwaffen-General Katz.