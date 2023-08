Handy statt Sport? Das sagen die Vereine

Das Augsburger Institut für Generationenforschung prophezeite in seiner kürzlichen Studie düstere Zeiten für Sportvereine. Was die Sportvereine dazu sagen.

Dass die Handynutzung und das Verwenden sozialer Medien sowohl bei Kindern und Jugendlichen als auch bei vielen Erwachsenen mittlerweile einen Großteil des Alltags bestimmt, ist seit Jahren sichtbar. Daraus resultiert seit längerem die Sorge, dass der massive digitale Konsum, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, der abnehmenden Begeisterung am Sporttreiben weiter Vorschub leisten werde. Eine neue Studie unter der Leitung des Psychologen Rüdiger Maas stellte nun erneut ernüchtert fest, dass die Generation Z - Jahrgänge zwischen 1995-2010 - immer weniger Interesse am eigenen Sporttreiben und auch am Sportkonsum zeige. Laut der Ansicht Maas' werde dies vor allem Sportvereine zukünftig vor große existentielle Probleme stellen.

Bisher würden zwar noch die Langzeitstudien fehlen, aber gegenwärtig sei ja bereits jedes vierte Kind in Bayern übergewichtig, sagt Maas. Das traurige Ergebnis laute: "Das Handy hat dem Sportverein den Rang abgelaufen." Es sei aber nicht nur das Handy. Auch die abnehmende Frustrationstoleranz und überengagierte Eltern trügen zum Negativtrend bei. Einen Lösungsansatz sieht Maas in den vielen Umstellungen auf Ganztagsschulen. Die Sportvereine sollten seiner Ansicht nach in die Schulen gehen und den Nachmittagsunterricht mitgestalten. So sei es möglich, die Kinder über die Schule an den Sport heranzuführen.

Sportvereine registrieren hingegen steigende Mitgliederzahlen

Auf Nachfrage bei den Sportvereinen im Augsburger Lanfd ließ sich diese Einschätzung allerdings so nicht bestätigen. Margit Kawalla, Jugendleiterin der Leichtathletik-Abteilung der SpVgg Auerbach-Streitheim: "Die Corona-Zeit hatte natürlich Austritte zur Folge, aber gegenwärtig boomt es und wir haben guten Zulauf, Tendenz weiter steigend." Sie fördere seit 30 Jahren den Spaß an der Bewegung. Bis ins jugendliche Alter hinein stünde der Spaß und das Kennenlernen des eigenen Körpers im Vordergrund und kein Leistungsgedanke. Aber auch später sei es möglich rein wegen des Trainings zu kommen, niemand werde zum Wettkampf gezwungen. "Die Eltern bringen ihre Kinder gerne, wenn sie sehen, dass sich das Kind wohlfühlt und vor Ort gut angenommen wird", sagt Kawalla.

Der Präsident des TSV Gersthofen Manfred Lamprecht sieht ebenfalls kein akutes Problem. Hier seien derartige Auswirkungen aus den in der Studie genannten Gründen nicht zu spüren. "Wir haben die Corona-Zeit noch nicht wieder aufgeholt, aber die Tendenz zeigt klar nach oben. Wir fangen gerade an, das aufzufangen. Das Interesse ist wieder da und die Kinder und Jugendlichen kommen wieder."

"Ganztagesbetreuung können Vereine nicht übernehmen."

Auch beim TSV Schwabmünchen versteht der Vorsitzende Reinhold Weiher die Furcht bezüglich der Studie nicht. " Corona war eine Sondersituation, aber ich kann der Sorge um schwindende Mitgliederzahlen überhaupt nicht zustimmen." In allen Altersbereichen sei seit 2019 bis Ende 2022 ein Zuwachs zu verzeichnen, Tendenz auch hier weiter steigend. Einem Punkt der Studie könne er allerdings zustimmen. "Die Eltern müssen tatsächlich ihren Kindern mehr Raum lassen und damit aufhören, sie bis in die Sportstätte zu begleiten. Diese brauchen den Sportverein als Rückzugsort, auch um ihr eigenes Ding einmal machen zu können." Nur so fördere man Selbständigkeit und schaffe ein Bewusstsein bei den Kindern, dass diese den Sport für sich und nicht für die Eltern ausüben würden.

Dem Ansatz von Maas, dass sich die Vereine gemeinsam mit den Schulen um die Nachmittagsgestaltung kümmern sollten, erteilte Weiher eine klare Absage. "Ganztagsbetreuung können Vereine nicht übernehmen. Es kann nicht die Lösung sein, dass die Vereine für wenig Geld ganz allein eine solche Gesellschaftsaufgabe übernehmen müssen." Es sei aber möglich, wie bisher auch weiterhin zahlreiche Projekte an Schulen anzubieten, die zeitlich begrenzt sind. Sei das Interesse dann geweckt, freue man sich darauf, jede und jeden im Verein willkommen zu heißen.