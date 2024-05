Hat das himmlische Schauspiel ein Nachspiel?

Plus In anderen Ländern sorgten die Sonnenstürme schon für Stromausfälle. Die LEW Verteilnetz ordnet das Phänomen ein.

Viele Menschen haben am Wochenende ein Naturphänomen am Himmel beobachtet: Die Polarlichter tanzten und sorgten für ein besonderes Schauspiel. Das kann jedoch auch ein Nachspiel haben.

Der Ursprung für das Polarlicht sind Sonnenstürme. Sie schicken nicht nur Licht, sondern auch elektrisch geladene Materie zur Erde. Gelangen Elektronen und Protonen in die Atmosphäre, dann regen sie die Luftmoleküle zum Leuchten an. Sie können aber auch Radiosender, Satellitenübertragungen, GPS und sogar das Stromnetz stören.