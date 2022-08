Landkreis Augsburg

12:03 Uhr

Hausbau und Klimawandel – so baut man zukunftsfähig

Plus In Zeiten hoher Bau- und Energiepreise will jeder investierte Euro gut überlegt sein. Lohnt sich der Bau eines Passivhauses? Und wie zukunftsfähig ist die Gasheizung?

Von Adrian Bauer

Klimafreundliches Bauen ist zurzeit in aller Munde. Seit die Preise für Gas und Strom in die Höhe schießen, interessieren sich viel mehr Menschen für Möglichkeiten, mit erneuerbaren Energien die Nebenkosten zu drücken. Doch wie lebt es sich eigentlich in einem Haus, das seine Energie überwiegend selbst produziert? Und wann lohnt es sich, das Eigenheim umzurüsten?

