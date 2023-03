Hilfe, die Harlekine kommen

Das große Krabbeln hat begonnen: Seit Tagen bevölkern Harlekin-Käfer viele Häuser.

Die Invasion der Harlekine hat begonnen. Seit Tagen belagern Hunderte Käfer Scheiben und Fensterrahmen. Wer sie vorsichtig mit der Hand zur Seite schiebt, wird angepupst: Die Käfer verströmen bei Gefahr einen übelriechenden Geruch.

Stinker mit großem Appetit

War ja fast schon klar, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Sie schauen Marienkäfern zum Verwechseln ähnlich. Tatsächlich können sie den echten Glücksbringern an den Kragen gehen. Die Harlekin-Käfer haben nämlich einen großen Appetit. Sie fressen am liebsten Blattläuse. Doch sind die einmal aufgefuttert, dann machen sie sich über alles her, was sie verdrücken können. Sie machen auch vor Marienkäfern und deren Larven nicht halt. Sie sind die Kannibalen unter den Käfern.

Wichtig für die Wissenschaft

Natürliche Feinde haben die Harlekine nicht: Ihr ekeliger Geschmack schützt sie. Jetzt haben wir den Salat. Oder auch nicht: Denn etwas Glück bringen die Harlekine trotzdem. Sie tragen einen Naturstoff in sich, der offenbar gegen Malaria und Erreger von Tropenkrankheiten wirksam sein kann und deshalb viel Potenzial für die Medikamentenherstellung hat.

Lesen Sie dazu auch