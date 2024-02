Die Überreste von Nazi-Deutschland – Hitlers Erbe im Augsburger Land

Von Maximilian Czysz - vor 1 Min. Artikel anhören Shape

Deutschlands Nazi-Vergangenheit ist im Landkreis Augsburg noch präsent: Reste von ehemaligen Rüstungsanlagen oder Gebäude erinnern an die Schrecken der Zeit.

Noch heute finden sich im Augsburger Land Reste des Dritten Reichs. Die Fundamente und Bauwerke erinnern an ein dunkles Kapitel Geschichte und sind gleichzeitig Mahnung, dass sich ein System der Menschenverachtung nie wiederholen darf. Die beschriebenen Orte sind bis auf die Kellergänge des Landratsamts in Augsburg teilweise frei zugänglich.

Waldwerk im Scheppacher Forst. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Waldwerk Kuno

Ab Herbst 1944 wurde im großen Waldgebiet zwischen Zusmarshausen und Burgau still und heimlich eine Flugzeugfabrik errichtet. Innerhalb weniger Wochen entstand dort eine Ansammlung von Holzbaracken. Herzstück war eine rund 100 Meter lange Halle, in der eine vermeintliche Geheimwaffe der Nazis entstehen sollte: die Me 262. Wie am Fließband wurde der erste serienreife Düsenjäger der Welt montiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .