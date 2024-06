Landkreis Augsburg

vor 27 Min.

Aufregung im Hochwasser: Wenn Schaulustige Ärger machen

Plus Gestohlene Sandsäcke, verschobene Verbotsschilder oder Feuerwehrmitglieder, die angepöbelt werden: Ein Ordnungsamtsleiter spricht Klartext.

Überall im Landkreis Augsburg ist die Rede von großer Hilfsbereitschaft. Das ist schön, jedoch nur ein Teil der Realität. Immer wieder sind in den vergangenen Tagen Schaulustige den Rettungskräften in den Weg gekommen und haben sie bei ihrer Arbeit behindert. Ordnungsamtsleiter Markus Voh aus Stadtbergen schildert die Situation während des Starkregens und Hochwassers in Stadtbergen.

Drei Schutzdeiche gibt es in der Nähe von Stadtbergen. Alle drei haben gehalten und damit die Bevölkerung Stadtbergens, aber auch Kriegshabers geschützt. Für die Polizisten, Feuerwehrleute und Ordnungsamtsmitarbeiter waren es anstrengende Tage während der anhaltenden Regenfälle. Das lag vielfach auch am Verhalten einiger Schaulustiger.

