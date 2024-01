Landkreis Augsburg

Hochwassergefahr: Wie ist die Lage im Augsburger Land?

Plus Im Norden der Republik herrscht "Land unter". Wie sieht die Hochwasserlage im Augsburger Land aus?

"Im Moment haben wir im Augsburger Land einfach Glück mit dem Wetter", sagt Andreas Tönnies vom Hochwassernachrichtendienst im Wasserwirtschaftsamt Donauwörth. Während es im Süden Bayerns nur moderat geregnet habe, sehe es im Norden schlimmer aus. Dort gebe es ergiebigen Dauerregen, was die Pegel der Flüsse um Main und Elbe anschwellen lasse. In Franken, der Oberpfalz und im nördlichen Niederbayern hätten die Pegelstände an zehn Stationen die Meldestufe 3 bereits überschritten. Die Lage an der Donau hingegen sei im Moment unkritisch.

Hochwasserlage im Augsburger Land unkritisch

Anhand der momentanen Niederschlagslage sei im Moment für den Landkreis Augsburg keine Gefährdung erkennbar. Relevante Niederschläge mit bis zu 30 Liter/pro Quadratmetern seien nur nördlich der Donau zu erwarten. Informationen über die aktuelle Hochwasserlage, die Grundwasserstände und die Situation an den Stauseen, wie zum Beispiel dem Forggensee, stellt der Bayerische Hochwassernachrichtendienst unter der Adresse www.hnd.bayern.de bereit.

