Hollywood lässt grüßen: Diese Filmkulissen liegen im Augsburger Land

In einer Datenbank sind potenzielle Drehorte im Landkreis Augsburg aufgelistet. Sie sollen die Fantasie von Film- und Fernsehproduzenten beflügeln.

Das Augsburger Land ist filmreif: Immer wieder kommen Film- und Fernsehteams in den Landkreis, um zwischen Thierhaupten, Schwabmünchen und Zusmarshausen zu drehen. Der Fantasie der Produzenten hilft eine Datenbank auf die Sprünge: Sie zeigt besondere Orte, die sich für Film und Fernsehen eignen könnten.

Von Schlössern, Gasthöfen und öffentlichen Gebäuden, über faszinierende Naturkulissen bis zu brachliegenden Industrieanlagen, können Filmschaffende gezielt und einfach nach einer passenden Kulisse suchen. Der Service der Film Commission Bayern und der Bayern Tourismus Marketing wurde vor zehn Jahren unter der Schirmherrschaft von Schauspielerin und Produzentin Veronika Ferres ins Leben gerufen. Die Region ist mit einigen "Drehlocations" vertreten.