Hubschrauber kontrolliert Stromleitungen in luftiger Höhe

Der Netzbetreiber Amprion ist auch im Augsburger Land unterwegs: Per Hubschrauber werden Stromleitungen kontrolliert. Warum das so aufwendig gemacht wird.

Anfang November könnten aufmerksame Beobachter vermehrt Hubschrauber am Himmel beobachten, auch im Augsburger Land. Denn der Übertragungsnetzbetreiber Amprion kontrolliert seine Höchstspannungsfreileitungen vom Hubschrauber aus. Die Flüge beginnen ab Anfang November und dauern voraussichtlich bis Ende des Monats. Kontrolliert werden etwa 3000 Stromkreis-Kilometer im gesamten Amprion-Netzgebiet, das von der Nordsee bis zu den Alpen reicht.

Falls es im Winter zu angespannten Versorgungssituationen kommen sollte, ist es umso wichtiger, dass das Stromnetz technisch fehlerfrei arbeitet. Deshalb will der Betreiber mögliche Schäden an Freileitungen frühzeitig erkennen und beheben. Das geschieht mithilfe von Infrarotkameras am Hubschrauber.

Eine Herausforderung für Piloten

Für Hubschrauberpiloten ist die Leitungsbefliegung immer wieder eine Herausforderung, da sie zum Teil in niedriger Flughöhe sehr nah an die Masten und Leitungen heranfliegen müssen.

Bei einer Fluggeschwindigkeit von 30 bis 40 Stundenkilometern kontrollieren die Infrarotspezialisten mit speziellen hochauflösenden Infrarotkameras die Freileitungen. Aus der Luft sind viele Schäden leichter erkennbar als vom Boden. Es geht vor allem um Seilschäden und thermische Auffälligkeiten, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Die Mängel werden erfasst, nach der Rückkehr ausgewertet und später durch Monteure behoben. Gravierende Schäden werden sofort gemeldet und beseitigt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Kontrollen aus der Luft mittels Infrarot-Thermographie werden bereits seit mehreren Jahren erfolgreich eingesetzt. Diese Inspektionen ergänzen visuelle Kontrollen vom Boden aus, bei denen es insbesondere um Schäden am Mast, etwa verbogene Maststreben oder defekte Fundamente geht.

Ein weiterer Vorteil der Leitungsbefliegungen: Der Betreiber erhält innerhalb weniger Woche einen Überblick über viele tausend Leitungskilometer des Höchstspannungsnetzes.

Genaue Ankündigungen sind nicht möglich

Die Flüge beginnen ab Anfang November im südlichen Teil der Republik und enden voraussichtlich Ende November im Norden. Flugtermine können sich witterungsbedingt immer wieder verschieben.

Daher sind genaue Ankündigungen nicht möglich. Aufgrund möglicher kurzfristiger witterungsabhängiger Terminänderungen ist es auch in diesem Jahr nicht möglich, an den Leitungsbefliegungen teilzunehmen.

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Deren 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. (AZ)