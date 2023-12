Landkreis Augsburg

vor 48 Min.

Hundesteuer, Notfälle, Müllabfuhr: Praktische Apps für das Augsburger Land

Plus Apps auf dem Handy sind immer mit dabei. Jetzt bieten auch immer mehr Kommunen im Landkreis Augsburg Anwendungen an, die sich jeder herunterladen kann.

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Immer mehr Gemeinden und Städte leisten sich eine eigene App. Wer sie aufs Handy herunterlädt, erhält zum Beispiel Termine aus dem Rathaus. Auch aktuelle und kurze Nachrichten und Informationen, zum Teil per Push-Nachricht, kommen so direkt aufs eigene Smartphone. Die Stadt Schwabmünchen bietet seit dieser Woche die SMÜ-App an: Rund 70 online verfügbare Dienstleistungen von der Abmeldung der Hundesteuer bis hin zum Vermessungsantrag sind so zu finden. Welche weiteren interessanten und nützlichen lokalen Apps (Abkürzung für „Application Software“) es im Augsburger Land gibt, zeigt eine kleine Auswahl im Überblick.

Wichtige Warnmeldungen Viele haben sie längst auf dem Handy: die Notfall-Informations- und Nachrichten-App, kurz Nina. Über sie erhält jeder unterschiedliche Gefahrenlagen wie einen Großbrand, je nachdem, was ihn oder sie betrifft. Wie praktisch: Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserinformationen der zuständigen Stellen der Bundesländer sind ebenfalls in die Warn-App integriert. Am Dienstag sendete Nina unter anderem eine Hochwasserwarnung für den Landkreis und das Stadtgebiet Augsburg. Darin wurde die Lage erklärt. Das Angebot Katwarn alarmiert auch per SMS oder E-Mail, wenn man die App nicht installieren kann oder möchte.

