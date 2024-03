Landkreis Augsburg

16:56 Uhr

"Ich bremse auch für Tiere" - was bedeutet das bei einem Auffahrunfall?

Plus Sicher unterwegs: Der Aufkleber "Ich bremse auch für Tiere" klebt auf vielen Autohecks. Was passiert aber, wenn ein nachfolgendes Auto auffährt? Hat der, der auffährt, immer Schuld?

Von Elmar Knöchel

Es geht meist ganz plötzlich. Ein Tier taucht unvermittelt vor der Motorhaube auf. Viel Zeit um abzuwägen bleibt da nicht. Bremsen oder Weiterfahren? Was ist besser? Abgesehen von der moralischen Frage, ob man ein Lebewesen überfährt oder nicht, gibt es dabei eine rechtliche Komponente, die ganz von den Umständen abhängt, unter denen zum Beispiel ein Auffahrunfall passiert. Auch das Ausweichen kann problematisch sein. Grundsätzlich gilt natürlich Paragraf 4 der Straßenverkehrsordnung (StVO): "Der Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug muss in der Regel so groß sein, dass auch dann hinter diesem gehalten werden kann, wenn es abrupt bremst. Wer vorausfährt, darf allerdings nicht ohne zwingenden Grund stark bremsen."

Auf die Größe des Tieres kommt es an

Was heißt das nun in der Praxis? Zuerst einmal ist die Größe des Tieres entscheidend. Bei großen Tieren, als solche gelten alle Tiere, die größer als ein Fuchs sind, ist das Bremsen ein zwingender Grund. Denn ein Aufprall mit einem größeren Tier könnte die Insassen des Fahrzeugs verletzen. Es gilt der Grundsatz: Menschenleben gehen vor Tierwohl. Bei kleineren Tieren wie Hase, Igel oder Katze ist der zwingende Grund nicht gegeben. Wird hier gebremst und ein Hintermann fährt auf, kann der Vorausfahrende durchaus eine Mitschuld auf sich ziehen. Allerdings nicht, wenn der Unfall innerhalb einer geschlossenen Ortschaft passiert. Denn innerorts ist besondere Vorsicht geboten. Da es innerhalb einer Ortschaft immer möglich ist, dass spielende Kinder oder auch Tiere auf die Fahrbahn laufen, muss ein Anhalten, auch bei einer plötzlichen Bremsung, grundsätzlich möglich sein. Anders sieht es außerhalb geschlossener Ortschaften aus. Auf Land- oder Bundesstraßen, genauso wie auf Autobahnen, kann ein plötzliches Bremsmanöver durchaus mit Gefahren für den nachfolgenden Verkehr verbunden sein. Hier gilt also: Bremsen nur für große Tiere. Steht das Gefahrenschild Nr. 142 "Wildwechsel" an der Straße, gilt auch hier: Besondere Vorsicht und Geschwindigkeit drosseln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen