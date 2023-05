Igelexperten warnen: Mähroboter sind eine große Gefahr für die Tiere

Plus Einige Mähroboter stellen eine Gefahr für Igel dar. Es gilt daher, das Modell sorgfältig zu wählen – und die Roboter am besten nur tagsüber laufen zu lassen.

Es grünt und sprießt im Augsburger Land und überall werden längst wieder die Rasenmäher angeworfen. Besonders hoch im Kurs sind Mähroboter, also automatische Rasenmäher, die auf eigene Faust durch den Garten touren und den Rasen kurzhalten. Eine praktische Sache, die allerdings für kleine Tiere wie Igel große Gefahren birgt.

Es sind abschreckende Bilder, die Torsten Riedel von verletzten Igeln zeigt: blutige, offene Wunden, fehlende Gliedmaßen, entstellte Igelgesichter. Seit 2016 betreibt er in Untermeitingen eine Igelstation und ist Betreiber der privaten Igel- und Wildtierhilfe Untermeitingen. Nur einige Igel bleiben dort zur reinen Intensivpflege, maximal sechs bis sieben hat er meistens da. Er selbst versorge "offensichtliche" Wunden, viele Igel bringe er auch zum Tierarzt. Die Behandlungen werden von Spenden und von ihm privat finanziert. Vergangenes Jahr habe er über 1000 Igel versorgt, gibt er an. Knapp 200 hätten Mäh- und Schnittverletzungen gehabt. Riedel schätzt, dass sich diese Zahl zum Vorjahr 2021 vervierfacht habe.