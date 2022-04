Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Im Handel fällt die Maske: Viele freuen sich, einige sind besorgt

Plus Nach zwei Jahren Pandemie ist es am Sonntag so weit: Im Handel darf die Maske fallen. Wie die Einzelhändler im Landkreis darauf reagieren.

Von Paula Binz

Nach langem Hin und Her der Politik ist es nun beschlossene Sache: Die Maskenpflicht gilt ab Sonntag nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Einkaufen ist dann wieder ohne Mundschutz möglich. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hält das für einen schweren Fehler. Schließlich steigt die Inzidenz in ganz Bayern nach wie vor rapide an. Auch im Landkreis Augsburg liegt der Wert deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Trotzdem freuen sich viele Einzelhändler in der Region auf das baldige Ende der Maskenpflicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen