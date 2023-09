Im Kreis Augsburg drücken sich Polit-Promis die Klinke in die Hand

Es ist Wahlkampf im Augsburger Land: Das merkt man auch an der Frequenz, mit der hochrangige Politiker in den vergangenen Monaten zu Besuch waren. Ein Überblick.

Geht es um die Besuche von politischer Prominenz im Landkreis, ist einer ganz vorn mit dabei: Markus Söder ( CSU). Dabei lässt sich der bayerische Ministerpräsident gerne im Bierzelt blicken, wie zuletzt Anfang August in Thierhaupten. Hier sprach er am Abend im Festzelt, nachdem er am Nachmittag bei einer Radtour in die Pedale getreten war. Die Bild betitelt Söder sogar als „ Bayerns Volksfest-Präsidenten“: Bis zum Wahltermin am 8. Oktober sollen es 110 Besuche auf Rummel und Kirmes gewesen sein.

Hält der Politiker sein Wort, muss er bald schon wieder in den Landkreis kommen. Und zwar nach Waltershofen, denn da hat er einer Anwohnerin versprochen, einen Baum zu pflanzen. Sie hatte sich neben anderen über den Kahlschlag und die neue Zufahrtsstraße zur innovativen Lärmschutzwand mit Fotovoltaik beschwert, die Söder beim Ortstermin begutachtete.

Minister Klaus Holetschek war zu Besuch beim Arzneimittel-Großhändler Phönix in Stadtbergen. Foto: Marcus Merk

Dass der Baum noch vor Wahlkampfende in die Erde kommt, bleibt angesichts des vollen Terminkalenders des Ministerpräsidenten zu bezweifeln. Aber nicht nur er, auch sein Stellvertreter Hubert Aiwanger (FW), der zurzeit im Mittelpunkt der Kritik steht, ist häufig unterwegs. Und auch der bayerische Wirtschaftsminister ist im Landkreis ein oft gesehener – und gehörter – Besucher, schließlich ist seine niederbayerische Herkunft für die Schwaben nicht zu verkennen.

Warum Hubert Aiwanger ins Kloster Holzen ging

Zuletzt ging er ins Kloster. Aber nicht, um wegen der antisemitischen Pamphlete in seinem Schulranzen Buße zu tun. In Kloster Holzen sollte Hubert Aiwanger davon überzeugt werden, wie gut das Kloster eine finanzielle Spritze gebrauchen könnte, es soll schließlich zum Naherholungsgebiet umgestaltet werden. Der Wirtschaftsminister hat eine Unterstützung aber weder bejaht noch verneint. Er hatte allerdings auch andere Probleme, er wurde nämlich nur eine Stunde später – wie schon tags zuvor Markus Söder – auf der Thierhauptener Festwoche erwartet. Am Dienstag, 12. September, wird Aiwanger in Adelsried auf einer Freien-Wähler-Veranstaltung im Stadel-Bräu eine politische Rede halten. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Solch ein Wahlkampf kann offenbar ganz schön stressig sein. Wobei die Politiker natürlich nicht nur unterwegs sind, um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler zu werben. Sondern auch, um Waffeln zuzubereiten. Wie bitte? Genau, die bayerische Spitzenkandidatin Katharina Schulze (Grüne) besuchte das Singoldsand Festival und brutzelte dort am Herd von Heike Uhrig vom Unverpacktladen Die Krämerin. Einen Monat zuvor war sie beim Sommerfest des Kreisverbands der Grünen zu Gast in Großaitingen.

Politprominenz immer wieder bei Veranstaltungen des Landkreises Augsburg zu Gast

Die Politprominenz macht sich aber nicht nur gerne ein Bild vom kulturellen Leben im Augsburger Land. „Überregional bekannte Politikerinnen und Politiker empfangen wir im Landratsamt und bei Veranstaltungen des Landkreises immer wieder“, sagt Jens Reitlinger, Pressesprecher des Landratsamts. „Im Mai 2022 war Dr. Markus Söder zum Richtfest am Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums zu Gast, im Mai dieses Jahres war der bayerische Gesundheitsminister, Klaus Holetschek, zu einem fachlichen Austausch über den öffentlichen Gesundheitsdienst mit Landrat Martin Sailer ins Landratsamt gekommen.“

Auf der Dringlichkeitsliste des Gesundheitsministers steht die Suche nach Wegen gegen den (drohenden) Medikamentenmangel aktuell ganz weit oben. Holetschek (CSU) machte sich dazu Ende August ein Bild von der Versorgungssituation beim Arzneimittel-Großhändler Phönix in Stadtbergen. Nur ein paar Tage später war er bei der Pflegeschule in Bobingen, ihm war es unter anderem wichtig, mit dem dortigen Pflegepersonal zu sprechen. Gesprächsstoff gab es kürzlich auch beim Energieforum in Langweid: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach bei der Veranstaltung Ende Juli mit regionalen Politikern über die energiepolitische Entwicklung.

Müde? So ein Wahlkampf kann ganz schön stressig sein. Foto: Marcus Merk

Weitere Themen im Landkreis beschäftigen Bundes- und Staatspolitiker. So besuchte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) Mitte Juli die E-Lkw-Schmiede von Quantron in Gersthofen. „Und vergangenen Monat war Christian Bernreiter, Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr im Landratsamt, als unsere Bauabteilung die erste digitale Baugenehmigung im Freistaat Bayern erteilte“, berichtet Pressesprecher Jens Reitlinger.

Tiere streicheln – Verzeihung, sich über die Arbeit auf Gut Morhard informieren – wird bald die Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne): Sie wird am Sonntag, 17. September, um 11 Uhr bei der Feier zum zehnjährigen Bestehens des Königsbrunner Tierparadieses dabei sein. Am selben Tag kommt ein anderer Grünen-Politiker in die Nachbarstadt Bobingen, der bayerische Spitzenkandidat Ludwig Hartmann hat einer Veranstaltung zum Thema "Energiewende in Bayern" zugesagt, sie findet um 14 Uhr auf dem Bäurle-Hof statt. Zum Frühstück kommt am Wochenende Bundesvorsitzender Omid Nouripour (Grüne). Am Samstag, 16. September, veranstaltet die Königsbrunner Ortspartei ab 9.30 Uhr ein Frühstück für Radlerinnen und Radler.

Politischer Abend in Schwabmünchen

Der Vollständigkeit halber müssen wir zum Schluss noch mal auf die Volksfeste zurückkommen. Bei der Königsbrunner Gautsch wurde ein Abend gänzlich der Politik gewidmet, zum Politischen Abend Ende Juni kam Bayerns Innenminister Joachim Hermann (CSU) für eine Rede ins Bierzelt. Und es steht schon der nächste Volksfest-Termin im Landkreissüden an: Markus Söder kommt, so steht es im Festprogramm, am 27. September nach Schwabmünchen ins Festzelt auf dem Michaeli-Markt. Der Politische Abend startet um 18 Uhr.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war übrigens in der letzten Zeit nicht im Landkreis, aber in der Stadt Augsburg. Beim Interview mit der Augsburger Allgemeinen stellte er sich im August den Fragen von Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck und Politikchef Michael Stifter sowie den Fragen von Leserinnen und Lesern.