Immer mehr blinde Passagiere stranden bei uns im Landkreis Augsburg

Plus Fremde Tier- und Pflanzenarten, die nach Europa eingeschleppt wurden, verursachen jedes Jahr Schäden. Die Nosferatu-Spinne in Schwabmünchen ist dafür nur ein Beispiel.

Bis vor 20 Jahren lebte die Nosferatu-Spinne noch in südlichen Gefilden. Dann verbrannte sie sich ihre Beinchen und entschied, aus dem Mittelmeerraum in den Norden zu reisen.