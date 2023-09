Landkreis Augsburg

Immer mehr Menschen wählen im Landkreis Augsburg per Brief

Plus Die Tendenz geht zur Briefwahl, das zeichnet sich im Landkreis Augsburg deutlich ab. Wo die Quote noch deutlich höher liegt.

Vor 15 Jahren war einiges anders. Und das nicht nur, weil die CSU damals bei der Landtagswahl noch locker 40 Prozent plus X einfahren konnte. Auch die Art, wie Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Augsburg gewählt haben, war eine andere. Denn das Kreuz wurde vor allem in der Wahlkabine gesetzt. Im Stimmkreis Augsburg-Land-Süd, zu dem weite Teile des Augsburger Landes gehören, haben 2008 nur elf Prozent der Wahlberechtigten per Brief abgestimmt. Heuer sieht das ganz anders aus.

Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, haben sich im Stimmkreis Augsburg-Land-Süd nach aktuellem Stand knapp 40.000 Landkreisbewohner für die Briefwahl entschieden. Das entspricht einem Anteil von 32 Prozent aller Wahlberechtigten. Die Entwicklung dorthin von den elf Prozent 2008 verlief stetig. 2013 waren es schon 18 Prozent, die ihren Wahlzettel mit der Post verschickt haben, 2018 waren es 23 Prozent. Vor fünf Jahren schrieb unserer Redaktion von Gemeinden, die von der hohen Briefwahl-Beteiligung überrascht waren und bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren vom Briefwahl-Boom. Nun also erneut eine gewaltige Steigerung.

