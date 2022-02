Landkreis Augsburg

06:30 Uhr

Impfpflicht in der Pflege ausgesetzt: So unterschiedlich sind die Reaktionen

In Bayern ist die Impfpflicht für Beschäftigte in der Pflege ab Mitte März erst einmal ausgesetzt worden.

Plus Was die Verantwortlichen in Pflegeeinrichtungen im Kreis Augsburg zu Söders Entscheidung sagen, die berufsbezogene Impfpflicht auszusetzen.

Ministerpräsident Markus Söder hat angekündigt, die Impfpflicht in der Pflege, die ab Mitte März gelten soll, in Bayern auszusetzen. Für seine bayerische Extraweißwurst erntete er umgehend scharfe Kritik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Doch was sagen die Pflegekräfte und die Verantwortlichen an der Basis im Landkreis Augsburg zu dieser Entscheidung?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen