In den Rathäusern im Landkreis Augsburg bleibt die Maske weiter Pflicht

Plus Die Corona-Maske bleibt ein ständiger Begleiter im Alltag: Während in Handel und Gastronomie gelockert wird, bleibt sie bei Behördengängen Pflicht.

Wer gedacht hat, er oder sie könnte die Maske jetzt getrost zu Hause lassen, muss sich möglicherweise bei seinen täglichen Gängen eines Besseren belehren lassen. Egal, ob im Rathaus Königsbrunn, Neusäß oder Stadtbergen: Ohne Maske müssen Bürgerinnen und Bürger weiterhin draußen bleiben. In der übergeordneten Behörde ist das ganz anders: Im Landratsamt Augsburg gelten keinerlei Zugangsbeschränkungen durch die Corona-Pandemie mehr. Eine Regel, wo die Maske gilt und wo nicht, ist dabei nicht erkennbar.