Interaktive Karte: Hier gibt es Werksverkäufe im Landkreis Augsburg

Beim Werksverkauf der Firma Topstar in Langenneufnach gibt es jede Menge Bürostühle zu reduzierten Preisen.

Plus In Werks- oder Fabrikverkäufen bieten Unternehmen Markenwaren zu vergünstigten Preisen an. Experten verraten, wann sich der Weg zum Werksverkauf lohnt.

Von Jana Korczikowski

Geiz ist nicht geil, Sparen angesichts der aktuellen Lage aber sinnvoll. Denn auch bei den Menschen im Augsburger Land macht sich die Inflation beim Blick auf den Kassenzettel bemerkbar. Und deshalb stellt sich die Frage: Wo kann ich noch sparen? Möglichkeiten gibt es viele, bewusster einzukaufen zum Beispiel. Sich umzuhören, wo es gute Angebote gibt. Einige Unternehmen im Landkreis bieten etwa Werksverkäufe an, wo Markenware zu niedrigen Preisen verkauft wird. Lohnt sich der Weg für den Verbraucher?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

