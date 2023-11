Jahrgänge 1965 bis 1970 müssen bald Führerschein umtauschen

Alle Führerscheine, die bis Anfang 2013 ausgegeben wurden, müssen nach und nach umgetauscht werden. Im Kreis Augsburg sind aktuell 57- bis 63-Jährige dran.

Der Bundesrat hat 2019 den gestaffelten, stufenweisen Pflichtumtausch von Führerscheinen beschlossen. Alle Führerscheine in der EU sollen bis 2033 ein einheitliches Muster erhalten, das die aktuellen Anforderungen an die Fälschungssicherheit erfüllt. Zudem sollen die Führerscheine in einer Datenbank erfasst werden, um Missbrauch zu verhindern. Dazu müssen alle bis 18. Januar 2013 ausgegebenen Führerscheine umgetauscht werden. Führerscheine, die nach diesem Zeitpunkt ausgestellt wurden, sind generell nur 15 Jahre gültig und müssen dann verlängert werden. Um den Andrang bei den Behörden zu entzerren, wurde ein Stufenplan für den Umtausch der älteren Führerscheine beschlossen, der sich an Geburts- und Ausstellungsjahren orientiert: Bei Führerscheinen, die bis 1998 ausgestellt wurden, ist das Geburtsjahr des Inhabers oder der Inhaberin entscheidend. Bei Führerscheinen, die ab 1999 ausgestellt wurden, richtet sich die Umtauschfrist nach dem Ausstellungsjahr des Führerscheins.

Aktuell betroffen sind Bürgerinnen und Bürger, welche zwischen 1965 und 1970 geboren sind. Die Umtauschfrist läuft für sie bis Freitag, 19. Januar 2024. Die Fahrerlaubnisbehörde des Landratsamtes Augsburg bittet die betroffenen Personen, ab sofort einen Antrag auf Umtausch ihres Führerscheins zu stellen. „Aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren ist spätestens ab Anfang Januar mit einem Ansturm zu rechnen, sodass es zu einer längeren Bearbeitungszeit kommen kann. Durch den Hinweis auf eine frühzeitige Antragstellung möchten wir gewährleisten, dass der Großteil, der sich im Landkreis Augsburg im Umlauf befindlichen alten Führerscheine, fristgemäß bis zum Stichtag erneuert wird“, erklärt Landrat Martin Sailer.

Das Formular sowie weitere Informationen sind online unter www.landkreis-augsburg.de/umtausch-fuehrerschein zu finden. Der Antrag kann ausgefüllt mit notwendigen Unterlagen (Bild- und Unterschriftenblatt, amtliches biometrisches Lichtbild, Kopie der Vorder- und Rückseite des aktuellen Führerscheins und Kopie der Vorder- und Rückseite eines gültigen Ausweisdokuments) postalisch übersendet oder bei den zuständigen Führerscheinstellen in Gersthofen oder Schwabmünchen eingeworfen werden. Auch die Abgabe bei der zuständigen Gemeindeverwaltung ist möglich. Eine persönliche Antragstellung bei der Führerscheinstelle ist nicht vorgesehen. (AZ)