Jugendrotkreuz: Bayerische Siegerinnen aus dem Landkreis fahren nach Berlin

Beim Landesentscheid des Jugendrotkreuzes setzten zwei Gruppen aus dem Landkreis ihr Können unter Beweis. Für die drei bayerischen Siegerinnen geht es nun nach Berlin.

Für den Landesentscheid des Jugendrotkreuzes, der vergangenes Wochenende in Moosburg stattfand, hatten sich gleich zwei Gruppen aus dem Landkreis qualifiziert. Aus der Ortsgruppe Bobingen traten sechs Kinder zwischen sechs und neun Jahren an und erkämpften sich in ihrer Altersstufe den siebten Platz. Besonders erfolgreich war die Ortsgruppe Neushofen, die 2014 aus den Gruppen in Gersthofen und Neusäß gegründet wurde: Vanessa Michl, Stefanie Ridl und Rafaella Walter setzten sich erfolgreich gegen die Konkurrenz durch und dürfen nun als bayerische Siegerinnen zum Bundeswettbewerb nach Berlin reisen.

"Wir hatten an den Stationen schon ein gutes Gefühl, aber der erste Platz hat uns dann doch richtig überrascht", sagt Michl. Mit ihren zwei Teamkolleginnen trat die Gruppenleiterin in der dritten Altersstufe von 17 bis 27 Jahren an. Der Wettbewerb bestand aus einem Parcours mit etwa zwölf Stationen. Bei der größten Station wird das praktische Erste-Hilfe-Wissen anhand eines Fallbeispiels mit realistisch geschminkten "Verletzten" geprüft. "Unser Szenario spielte auf einem Spielplatz, auf dem ein E-Scooter in eine Kindermenge gefahren war", berichtet Michl. "Bei einem Kind mussten wir sogar eine Reanimation durchführen."

Im Oktober findet der Bundeswettbewerb in Berlin statt

Neben dieser praktischen Station war bei dem Parcours auch theoretisches Wissen über Erste Hilfe, aber auch über die Geschichte sowie aktuelle Kampagnen gefragt. Außerdem gab es mehrere Stationen mit spielerischen, kreativen und musischen Aufgaben. "Vor dem Bundeswettbewerb werden wir auf jeden Fall ein paar zusätzliche Proben einlegen, auf Bundesebene gibt es noch Einiges über das Rote Kreuz zu lernen", sagt Michl. Für sie und ihre Teamkolleginnen geht es dann vom 21. bis zum 23. Oktober nach Berlin.