Junger Mann bricht immer wieder bei seinem Ex-Chef ein

Sechsmal wollte ein 19-Jähriger in die Wohnung seines früheren Arbeitgebers. Dreimal hatte er Erfolg. Dann stand die Polizei bei ihm vor der Tür.

Er brauchte das Geld, um seine Miete zahlen zu können und um nicht wieder auf der Straße schlafen zu müssen: Sechsmal wollte ein 19-Jähriger aus dem Landkreis in die Wohnung seines früheren Arbeitgebers einbrechen. Dreimal hatte er Erfolg. Er stahl rund 6000 Euro und hinterließ einen fast ebenso hohen Schaden. Eine Videokamera nahm ihn bei einem seiner Einbrüche auf – dann klickten die Handschellen.

Die Polizei nahm den 19-Jährigen in seiner Wohnung fest. Gegenüber der Polizei sagte der junge Mann, der seine Lehre abgebrochen hatte: "Wer ist denn so blöd und bricht sechsmal bei seinem Chef ein?" Vor Gericht räumte der junge Mann die Einbrüche vollständig ein. Er wirkte geläutert: Denn seit seiner Festnahme saß er in Untersuchungshaft. Eine Erfahrung, die der junge Mann nicht wieder machen möchte. Er möchte wieder fest Fuß fassen und vielleicht eine neue Ausbildung starten.

Der damals 19-Jährige kannte sich in der Chefwohnung aus

Seine erste Lehre hatte der junge Mann, der eine schwierige Kindheit hinter sich hatte, vor den Abschlussprüfungen geschmissen. Es hatte Unstimmigkeiten mit dem Arbeitgeber gegeben. Der hatte ihm für eine Zeit lang sogar eine Mitarbeiterwohnung gestellt. Der 19-Jährige kannte sich gut bei seinem früheren Chef aus. Er wusste zum Beispiel, wo der Schlüssel für den Tresor zu finden ist. Nach den ersten Einbruchsversuchen stellte der Arbeitgeber eine Kamera zur Überwachung auf. Der junge Einbrecher entdeckte sie und nahm sie einfach mit. Dann übernahm die Polizei die Überwachung des Anwesens – mit Erfolg. Der 19-Jährige wurde auf dem Video aufgenommen und war klar zu erkennen.

Dem jungen Mann, der früher wegen Betäubungsmitteln schon einmal in Konflikt mit dem Gesetz geraten war, stellte die Jugendhilfe eine positive Sozialprognose aus. Sie empfahl, dem Angeklagten einen erwachsenen Ansprechpartner an die Seite zu stellen. Außerdem benötige er eine Traumatherapie, um Ereignisse aus seiner Jugend und Kindheit verarbeiten zu können. Sein Anwalt Werner Ruisinger sagte, dass er bei seinem Mandanten eine Entwicklung wahrgenommen habe. Er wolle sein Leben wieder in den Griff bekommen. Ruisinger geht davon aus, dass er das Potenzial dazu habe – sofern er eine Unterstützung erhält.

Richterin verhängt Bewährungsstrafe und Hilfsdienste

Die wird es geben. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Mayer verurteilte den mittlerweile 20-Jährigen zu einer Jugendstrafe von 15 Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Er muss zusätzlich 80 Stunden Hilfsdienste ableisten und zur Drogenhilfe gehen. Außerdem erhält er einen Betreuungshelfer. Die Richterin warnte: "Sie haben die ersten Schritte gemacht. Aber am Ziel sind Sie noch nicht." Unmissverständlich gab sie zu verstehen: "Bewährung ist Ihre letzte Chance."

