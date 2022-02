Kabinettsumbildung: Das sagt Carolina Trautner zum Aus als Ministerin

Plus Die Nachricht von ihrem Aus als Ministerin erhielt Trautner in Stadtbergen. Sie hat sich mit Corona infiziert. Wie die 61-Jährige mit Söders Entscheidung umgeht.

Ulrike Scharf löst Sie als Familien- und Sozialministerin ab. Welche Gefühle schwingen da mit? Vielleicht auch Enttäuschung?



Carolina Trautner: Politische Ämter sind immer Ämter auf Zeit. Mir hat diese Aufgabe in den vergangenen beiden Jahren unglaublich viel Freude bereitet und ich verbinde viele schöne Erlebnisse damit. Die Corona-Pandemie hat diese Zeit natürlich dominiert und geprägt. Wir haben aber zusammen mit den Verbänden der Wohlfahrt, der Jugend, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, sowie mit den Kommunen durch viel Herzblut, Leidenschaft und großes Engagement zahlreiche Probleme meistern können. Meine Nachfolgerin Ulrike Scharf ist jetzt nach einigen Jahren Pause zum zweiten Mal Ministerin geworden. Unser Ministerpräsident hat ja im Landtag meine Arbeit ausdrücklich gelobt. Ich bin davon überzeugt, der Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger lohnt sich immer.