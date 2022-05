Landkreis Augsburg

18:30 Uhr

Kalter Krieg: Als sich zwei Lechfelder Kampfflugzeuge im Osten verirrten

Plus Heute lassen sich Flugbewegungen online am Bildschirm verfolgen. Früher war das anders: Zwei Lechfelder Bundeswehrjets lösten politische Spannungen aus.

Von Maximilian Czysz

Es dauert nicht lange, bis der Panavia-Tornado der italienischen Luftwaffe vom Flugplatz Lechfeld aus die Pfalz erreicht hat. Nördlich von Karlsruhe zieht das Flugzeug eine Schleife, um dann mit einer Geschwindigkeit von über 500 Knoten in einer Höhe von 6600 Fuß Kaiserslautern und Ramstein anzusteuern. In Rheinland-Pfalz üben die italienischen Piloten in dieser Woche, wie sie gegnerische Radarstellungen aufspüren und bekämpfen können. Auch der Selbstschutz der eigenen Maschinen vor Raketenbeschuss steht bis Freitag auf dem Trainingsplan. Sekundengenau lässt sich am Bildschirm die Flugroute der Tornados verfolgen. Anders war es bei einem Manöver vor 61 Jahren - es führte zu höchsten politischen Verwicklungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen