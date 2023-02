Kaputte Geräte: Wohin mit dem Elektroschrott im Augsburger Land?

In jedem Haushalt findet sich eine Vielzahl von Elektrogeräten. Sind diese kaputt, müssen sie entsorgt werden. Doch wissen alle Bürger auch, wohin? Experten klären auf.

Ob Waschmaschine, Staubsauger oder Computer und Smartphone: Ein Leben ohne elektronische Geräte ist heutzutage kaum vorstellbar. Die Industrie produziert folglich immer mehr Geräte – das Umweltbundesamt zählte 2020 fast drei Millionen Tonnen. Früher oder später geben Kopfhörer oder Haarföhn aber den Geist auf und landen im Müll.

Laut dem Europäischen Parlament ist Elektroschrott EU-weit die Abfallart, die am stärksten zunimmt. An den kommunalen Sammelstellen, den Wertstoffhöfen, können Elektroaltgeräte in haushaltsüblichen Mengen kostenfrei abgegeben werden. In Bobingen werde immer mehr Elektroschrott an der Wertstoffsammelstelle abgegeben, bestätigt die Pressesprecherin der Stadt, Eva-Maria Gürpinar. "Der Anteil elektronischer Klein- und Großgeräte hält sich dabei die Waage." Die Mitarbeitenden der Wertstoffsammelstelle hätten außerdem den Eindruck, dass die meisten Bürger ihren Elektromüll richtig entsorgen.

So viel Elektroschrott geben Landkreisbürger im Jahr bei Wertstoffhöfen ab

Die Zahlen des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Augsburg (AWB) bestätigen diesen Eindruck: "In der Hausmüllanalyse aus dem Jahr 2021 wurde festgestellt, dass nur rund 0,4 Prozent des Abfalls aus der Restmülltonne aus Elektroschrott besteht", sagt Werkleiterin Daniela Bravi. "Im Jahr 2022 sind insgesamt 1588 Tonnen Elektroschrott über die Wertstoffhöfe im Kreis erfasst worden, das sind ganze 6,1 Kilogramm pro Einwohner." Hiervon waren laut Bravi 696 Tonnen Elektrokleingeräte, 472 Tonnen Elektrogroßgeräte, 267 Tonnen Kühl- und Gefriergeräte, 152 Tonnen Bildschirme und 1,8 Tonnen Lampen.

Elektrokleingeräte können auf dem Wertstoffhof abgegeben werden. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Neben den Wertstoffhöfen können die Geräte bei Onlinehändlern oder im Elektrofachhandel zurückgegeben werden. Seit Juli 2022 sind größere Supermärkte und Discounter ebenfalls dazu verpflichtet, Elektroaltgeräte zurückzunehmen. Die Entsorgung wird dabei vom Hersteller selbst übernommen. Es gibt aber Bedingungen, etwa, dass maximal drei Geräte pro Einkauf zurückgegeben werden dürfen. Auch Drogeriemärkte müssen Altgeräte, die nicht größer als 25 Zentimeter sind, annehmen. „Wir geben unseren Kundinnen und Kunden unabhängig von der gesetzlichen Verpflichtung schon seit einigen Jahren die Möglichkeit, ihre elektronischen Kleingeräte in allen unseren Märkten abzugeben“, sagt dm-Geschäftsführer Christian Bodi. "Die Kunden bringen vor allem alte Batterien und elektronische Zahnbürsten", berichtet eine Mitarbeiterin von dm in Neusäß.

Der Elektrofachhandel ist dazu verpflichtet, ab einer Gesamtverkaufsfläche von 400 Quadratmetern Elektroaltgeräte zurückzunehmen.

Seit 1. Juli 2022 gilt dasselbe Gesetz für Super- und Drogeriemärkte sowie für Discounter. Allerdings nur, wenn der Laden eine Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmeter hat.

Das Altgerät darf eine Kantenlänge von 25 Zentimetern nicht überschreiten. Erlaubt sind also Smartphones, Toaster oder Wasserkocher.

Größere Geräte wie Fernseher oder Waschmaschinen können nur zurückgegeben werden, wenn Austausch dafür ein ähnliches Elektro-Produkt im selben Geschäft gekauft wird.

Pro Einkauf können maximal drei Geräte zurückgegeben werden.

Die Rücknahmepflicht gilt nur, wenn im jeweiligen Geschäft mehrmals im Jahr Elektrogeräte angeboten werden, beispielsweise LEDs.

Die Gesetzesänderung ist nicht sehr bekannt, glaubt AWB-Werkleiterin Bravi. "Viele geben ihren Elektroschrott nach wie vor direkt bei der Sammelstelle ab, da sie noch weiteren Müll dort zu entsorgen haben", fügt die Bobinger Pressesprecherin Gürpinar hinzu. Warum muss der Elektromüll eigentlich fachgerecht entsorgt werden? "Elektroschrott enthält viele wertvolle Rohstoffe, die nachhaltig wiederverwertet, erhalten und wieder eingesetzt werden können", erläutert Bravi. Daneben enthält er aber auch für Mensch und Umwelt gefährliche Bestandteile wie zum Beispiel Quecksilber und Blei. Für alle, die sich unsicher sind bei der Entsorgung von Elektrogeräten, hat das Umweltbundesamt eine Anleitung zusammengestellt. Auch die Stiftung "EAR" hält online hilfreiche Informationen bereit.

Reparieren statt entsorgen

Statt nicht mehr funktionsfähige Elektrogeräte gleich wegzuwerfen, lohnt sich oft der Versuch einer Reparatur. Dazu muss man kein Fachmann sein. Eine gute Gelegenheit bieten Repair-Cafés. Ehrenamtliche Experten versuchen dort, kaputte Geräte wieder zum Laufen zu bringen. Daneben gibt es die Möglichkeit zum geselligen Austausch. "Unsere Reparatur-Erfolgsquote liegt bei 70 bis 80 Prozent", freut sich Viktoria Hadersdorfer, die das Repair-Café der Nachbarschaftshilfen "Wir daheim auf dem Lechfeld" leitet. Der Andrang bei dem kostenfreien Angebot habe sich von Mal zu Mal gesteigert.

"Müssen erst Ersatzteile bestellt werden, nehmen unsere Elektriker die Geräte zur Reparatur auch mit nach Hause", sagt Hadersdorfer. Natürlich könne es einmal sein, dass eine Reparatur nicht möglich ist. Meistens handle es sich dann um sehr alte Geräte, zum Beispiel eine Nähmaschine, für die kein Ersatzteil mehr zu bekommen ist. "Sehr gerne werden mittlerweile auch Tablets und Smartphones mitgebracht, da besteht unser Angebot aus verschiedenen Gründen aber eher in der Beratung. Einige Teile sind etwa sehr speziell, und manche Geräte lassen sich ohne das entsprechende Werkzeug nicht öffnen." Repair-Cafés werden von den jeweiligen Veranstaltern üblicherweise vier- bis fünfmal im Jahr angeboten.

