Kartei der Not hilft über 150 Menschen im südlichen Landkreis

Wer bei den steigenden Kosten einen Schicksalsschlag verkraften muss, braucht Hilfe. Die Kartei der Not steht Menschen unkompliziert und schnell zur Seite, wie die Bilanz zeigt.

Das Jahr 2023 ist von anhaltenden Konflikten und Krisen überschattet. Die Inflation, die Energiekrise und die schwierige Wohnungsmarktlage haben die Lebensunterhaltskosten immens steigen lassen. Das beängstigt viele Menschen und lässt beispielsweise Alleinerziehende, Rentner oder Familien schneller in eine Notlage geraten.

Eine alleinerziehende Mutter aus der Region hatte ihren Job verloren. Das Geld wurde immer knapper. Sogar so knapp, dass sie keine Kleidung für ihr Kind kaufen konnte. Die 40-Jährige wandte sich an eine Beratungsstelle, die daraufhin die Kartei der Not auf die prekäre Lage aufmerksam machte. Einem Rentnerehepaar aus der Region fehlte das Geld, um sich Heizöl zu kaufen. Beide leiden unter verschiedenen körperlichen Beeinträchtigungen und werden von einer Betreuungseinrichtung unterstützt. Aus ihrem alten Haus, in dem sie seit vielen Jahren leben und das sie immer wieder für ihre Bedürfnisse umgebaut haben, wollen sie nicht ausziehen. Die Kartei der Not griff dem Rentnerehepaar unter die Arme gegriffen und sorgte für ein warmes Zuhause. Auch einem jungen Mann wurde geholfen.

Spezialfahrrad hilft jungem Mann

Er ist aufgrund seiner psychischen Beeinträchtigungen schwerbehindert. Er lebt in einer Wohngruppe und arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Seine psychischen Beeinträchtigungen haben auch Auswirkungen auf sein Gewicht – er kann er nicht mehr mit seinem normalen Fahrrad in die Werkstatt fahren. Weil die körperliche Bewegung sehr wichtig für die Psyche und seine Gesundheit ist, hat ihm die Kartei der Not geholfen, ein Spezialfahrrad zu beschaffen. So kann er sicher und gut wieder zu seiner Werkstätte kommen.

Die Liste der Fälle, bei denen die Kartei der Not geholfen hat, ist lang. Im Verbreitungsgebiet der Redaktion sind im vergangenen Jahr knapp 60 Hilfeanfragen eingegangen. Insgesamt konnte die Kartei der Not 164 Menschen mit fast 61.000 Euro helfen. Dabei standen rund 800 Spender aus dem südlichen Landkreis zur Seite. Die größten Spenden kamen vom Unternehmen "Traumgärten für alle" mit Georg Frick, und Firma Ritec Holding sowie einer Privatperson aus Großaitingen.

Familien brauchen häufig Hilfe

Die Hilfeanfragen kamen in 19 Fällen aus Familien mit gesamt 52 betroffenen Kindern. In 34 Fällen war eine chronische Krankheit und/oder eine Behinderung zu bewältigen. Bei Menschen mit Behinderung ein behindertengerechtes Fahrzeug bezuschusst. In vier Fällen ging eine Beihilfe an von Behinderung betroffene Familien, um zum Beispiel gemeinsam einen Ausflug oder einen Zoo-Besuch unternehmen zu können. Auch die Kosten der Gesundheit, von Hilfsmitteln, Therapien oder Medikamenten wurden in zehn Fällen unterstützt. Wer chronisch krank ist, kann sich mit der Zahlung eines pauschalen Betrags von der Zuzahlung in der Krankenversicherung befreien lassen. Das sind oft bis zu 100 Euro. Doch die kann sich nicht jeder leisten – die Kartei der Not hat in vier Fällen geholfen.

Lesen Sie dazu auch

Damit Menschen nicht ihre Wohnung verlieren

Der meiste Unterstützungsbedarf drehte sich in diesem Jahr um das Wohnen. So halfen die Kartei in 27 Fällen bei den Energie- und Heizkosten sowie Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. Das entspricht fast der Hälfte aller Anträge im Redaktionsbereich. Oft war auch die Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung oder Einrichtung wie eine Kochmöglichkeit, ein Kühlschrank, Herd oder ein Bett mit Matratze nötig.

In sieben Fällen unterstützte das Leserhilfswerk akut den Lebensunterhalt, also Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel oder Babybedarf. Darüber hinaus konnten die Caritas und das Sozialamt der Stadt Königsbrunn mit unseren Notfallhilfen rund 20 Menschen ohne aktuell verfügbares Einkommen mit kleinen Beträgen von bis zu 50 Euro beistehen bei akuten Alltagsbedarfen wie Lebensmittel, Hygieneartikel, Unterwäsche, Rezeptkosten oder Kinderbedarfen. Mit einer Soforthilfe für das Nötigste wurde auch einer Familie geholfen – ein Blitzschlag hatte einen Brand verursacht.

Die Kartei der Not 1 / 4 Zurück Vorwärts Das Hilfswerk Die Kartei der Not wurde 1965 von Ellinor Holland, Verlegerin und Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen, gegründet. Sie hilft Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Die Stiftung wird getragen von der Mediengruppe Pressedruck in Augsburg. Jede Spende kommt zu 100 Prozent an. Alle Verwaltungskosten trägt komplett die Mediengruppe.

Die Einzelfallhilfe Die Kartei der Not hilft im Einzelfall, ob mit einem Zuschuss zu den Heizkosten, für eine Brille oder notwendige Einrichtungsgegenstände. Sie arbeitet dabei mit sozialen Beratungsstellen vor Ort zusammen, damit die Unterstützung auch bei Bedürftigen ankommt und für den benötigten Zweck verwendet wird.

Das Ellinor-Holland-Haus Für Fälle, in denen die Einzelfallhilfe nicht reicht, gibt es seit 2016 das Ellinor-Holland-Haus in Augsburg. In den 28 Wohnungen können etwa 70 Menschen in schwierigen Lebenssituationen für maximal drei Jahre leben. Ziel ist, dass sie zurück in ein selbstbestimmtes Leben finden und weitgehend unabhängig von staatlichen Leistungen leben können.

Das Spendenkonto Kreissparkasse Augsburg, Konto 7070 (IBAN: DE54 7205 0101 0000 0070 70), BLZ 720 501 01 (BIC: BYLADEM1AUG).

Der Geschäftsführer der Kartei der Not, Arnd Hansen, zieht für 2023 Bilanz: „Als Leserhilfswerk stehen wir getreu dem Motto Gemeinsam geht's für schnelle und unbürokratische Hilfe. Das ist aktuell umso mehr nötig, denn steigende Preise für Lebensmittel und vor allem Strom und Heizung verschärfen Notlagen wie Krankheit, Behinderung, Tod eines nahen Angehörigen oder andere Schicksalsschläge. Im ganzen Gebiet unserer Heimatzeitungen von Augsburger Allgemeine und Allgäuer Zeitungsverlag wollen wir Menschen in Not zeigen, dass sie nicht alleine gelassen werden." Gerade in dieser Krisenzeit würden so viele treue Spenderinnen und Spender die Arbeit des Leserhilfswerks unterstützen. Hansen: „Wir sind unglaublich dankbar für diesen Zusammenhalt in der Region und die Solidarität für Menschen in unverschuldeten Notlagen. Und das gilt besonders für die Mediengruppe Pressedruck, die alle Verwaltungskosten der Stiftung trägt und damit dafür sorgt, dass jede Spende zu 100 Prozent in die Hilfeleistung geht.“