Katerstimmung in Königsbrunn, Feierlaune in Schwabmünchen

Plus Fußball´-Nachlese: Während die einen noch um jeden Punkt kämpfen, können die anderen schon die Saison ausklingen lassen. Es wird noch um Auf- oder Abstieg gerangelt.

Der vergangene Spieltag stand beim TSV Schwabmünchen ganz unter dem Motto „Bye bye Thommy“. Der Mittelfeldmotor der Schwabmünchner wechselt künftig vom Feld an die Seitenlinie. „Ein Schwabmünchen ohne Thomas Rudolph ist schon ein komischer Gedanke“, findet Fußballchef Germar Thiele. Und damit steht er nicht allein da. „Er wird fehlen“, sagt Trainer Luckmann Abdallah. Nun gilt es, bei der Kaderplanung diese zentrale Position neu zu besetzen – kein einfaches Unterfangen. Da zudem weitere sieben Spieler des aktuellen Kaders in der kommenden Spielzeit nicht mehr das Schwabmünchner Trikot tragen werden, kann man durchaus von einem kleinen Umbruch sprechen.

Neben der Lücke, die Thomas Rudolph hinterlässt, ist vor allem ein „Knipser“ vonnöten. Denn die Chancenverwertung war in diesem Jahr schon ein Manko. Gabriel Merane (13 Tore) und Maik Uhde (12) brauchen dringend Unterstützung. Vor allem, weil beide keine echten Stürmer sind und ihre Qualitäten nicht ganz vorne haben. Und nicht nur die beiden wären dankbar, wenn es im Zentrum einen Abnehmer ihrer Arbeit geben würde. Es gibt also noch viel zu tun bei den Verantwortlichen des TSV.