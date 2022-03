Kinder im Kreis Augsburg können mit Lieblingsmärchen Preise gewinnen

Plus Eintauchen in die Welt der Märchen und Mythen kann man beim Kulturfestival Lech-Wertach im Mai. Den Anfang macht ein Malwettbewerb für Kinder im südlichen Kreis.

Es war einmal die Idee eines gemeinsamen Festivals des Begegnungslands Lech-Wertach. Nach zweijähriger Planung ist es diesen Mai soweit: An zwei Wochenenden finden rund 60 Veranstaltungen zu Märchen und Mythen, aber auch zu Science Fiction, Manga und Cosplay statt. Mit dabei sind die Kommunen Schwabmünchen, Königsbrunn, Bobingen, Graben und Langerringen. Im Vorfeld startet nun ein Malwettbewerb zu den Lieblingsmärchen der Kinder im südlichen Landkreis.