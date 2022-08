Kinderporno bringt Handwerker aus dem Landkreis eine Bewährungsstrafe ein

Plus Ein 48-Jähriger aus dem Augsburger Land kommt gerade noch um einen Aufenthalt im Gefängnis herum. Er hatte ein Foto aus dem kinderpornografischen Bereich.

Mehr als peinliche Stunden durchlebte ein 48-jähriger Handwerker aus dem westlichen Landkreis, der jetzt wegen des Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Inhalten zu einer 14-monatigen Bewährungsfreiheitsstrafe verurteilt wurde. 18 verbotene Fotos und Videos waren bei ihm gefunden worden. Eine einzige Fotografie aus dem kinderpornografischen Bereich reichte für die verhältnismäßig hohe Strafe aus.