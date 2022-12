Kino statt Fernsehen: So war Weihnachtsunterhaltung früher

Plus Vor 75 Jahren war ein Kinobesuch während der Weihnachtsfeiertage Pflicht. Damals hieß das Kino noch Filmtheater und Lichtspielhaus.

Alle Jahre wieder: An Weihnachten ist die Wahrscheinlichkeit, im Fernsehen einen Filmklassiker wie "Kevin allein zu Haus", "Sissi", "Der kleine Lord" oder "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" zu sehen, sehr hoch. Die Unterhaltung über die Mattscheibe gehört zum Fest. Früher war sie anders. Als das Fernsehprogramm noch nicht so ausgeprägt wie heute war, ging es öfters ins Kino.