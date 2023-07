Kippen die hohen Temperaturen die Kleiderordnung?

Amtsärzte empfehlen, auf steigende Temperaturen zu reagieren. Die Kleiderordnung im Job sollte an Außentemperaturen angepasst werden.

In kurzer Hose und im T-Shirt im Sommer arbeiten: Das klingt verlockend. Aber ist ein Bankberater im Kundengespräch so vorstellbar? Möglicherweise könnte dieses Bild bald Realität werden. Zumindest, wenn man den Vorsitzenden des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) Johannes Nießen fragt.

Seiner Meinung nach sind die aktuellen sommerlichen Arbeitsbedingungen verbesserungs- und überholungsbedürftig. Um den steigenden Temperaturen Rechnung zu tragen, brauche es "ausreichend Ventilatoren und leichtere Kleidung, auch wenn die Kleiderordnung das im Büro nicht erlaubt", sagt Nießen. Aber wie soll das in der Realität bei Berufen umgesetzt werden, die seit Jahrzehnten mit einem ganz bestimmten Kleidungsstil verknüpft sind? Gerade Behörden, Banken und Versicherungen stehen sinnbildlich für eine Kleiderordnung. Die Kleidung dient als Ausweis für Qualität und Seriosität. Da die Temperaturveränderungen aber nicht ignoriert werden können, wird schon jetzt versucht, eine gewisse Balance zwischen Erscheinungsbild und Hitze zu wahren.

Beim Landratsamt legt man Wert auf "angemessene Kleidung"

Im Landratsamt in Augsburg werde Wert auf eine "angemessene Kleidung" gelegt. Eine vorgeschriebene Kleiderordnung gebe es nicht, sagt Pressesprecher Jens Reitlinger. Im Bereich des öffentlichen Lebens hätten sich gewisse Kleidungsnormen etabliert, gerade im Kundenkontakt. Auch ohne klare Vorschrift müsse sich jeder bewusst sein, dass er oder sie eine Behörde repräsentiere. "An heißen Tagen ohne Kundenkontakt und reiner Büroarbeit lasse ich das Hemd oder die Anzugschuhe durchaus einmal weg, aber bei offiziellen Presseterminen kommt das für mich nicht infrage", sagt Reitlinger. Eine kurze Hose sei jedoch nie eine Option.

Ein Ventilator kann am Arbeitsplatz die Hitze bis zu einem gewissen Grad erträglicher machen. Foto: Wolfram Kastl, dpa (Symbolbild)

Dass auch künftig kein Versicherungsvertreter in kurzer Hose und Muskelshirt mit seinen Kunden die Anlagemöglichkeiten besprechen werde, ist Manuel Stöckle zufolge "vollkommen richtig". Der Mitinhaber der Allianz-Versicherungsagentur Stöckle Weindel Krebs in Zusmarshausen und Wertingen gesteht aber zu: "Wir müssen auch mit der Zeit gehen und können von den jungen Mitarbeitern nicht erwarten, dass sie täglich Anzug tragen." Den für die Agentur festgelegten Kleidungsstil bezeichnet Stöckle als "business-casual". Sneaker statt Lederschuhe oder Chino statt Anzughose bei den Männern wären dabei erlaubt – kurze Hosen aber nicht. Irgendwo müsse man Grenzen ziehen. Er selbst kleide sich so, "dass meine Kunden mich auch ein zweites Mal auch gerne zu sich einladen".

Versicherungsagenturinhaber: "Wer schön sein will, muss leiden"

Versicherungsvertreterinnen haben es bei Hitze leichter, sie können auch elegante Sommerkleider oder Röcke tragen. Es könne allerdings auch über das angemessene Maß hinausgehen, sagt Stöckle. Dann nämlich, wenn diese zu leicht und aufreizend bekleidet sind. "Kunden haben schon von früheren Vertreterinnen erzählt, die sie wieder wegschicken mussten. Wir haben zum Glück ein Team aus vernünftigen Damen."

Bei Banken ist der "Dresscode" ebenfalls den Temperaturen angepasst. "Sobald das Thermometer über 25 Grad steigt, sind die Richtlinien lockerer: Männer können dann kurzärmlige Hemden tragen und die Krawatte weglassen, auch Frauen können sommerliche Kleidung wählen. Kurze Hosen tragen wir allerdings nicht", sagt Tobias Kofler, Sprecher der Sparkasse Schwaben-Bodensee. Der verbreitete Gedanke, Mitarbeitende einer Bank hätten ein und dasselbe Outfit mehrmals im Schrank, sei ein reines Klischee. Die Sparkasse habe zwar "sogenannte Outfit-Guidelines", damit jeder wisse, "was geht und was geht nicht", aber die klassischen Sparkassenfarben seien mittlerweile eher rückläufig. Koflers Tipp an heißen Bürotagen: Melonen essen. "Sie enthalten viel Wasser und versorgen den Körper so mit zusätzlicher Flüssigkeit."