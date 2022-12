Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Kirchen im Landkreis Augsburg feiern Weihnachten diesmal wieder ganz klassisch

Plus Bei den christlichen Kirchen freut man sich auf ein Weihnachtsfest ohne Corona-Beschränkungen. Diesen Freiraum nützen die Gemeinden für ein Fest mit viel Musik.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Es waren befremdliche Weihnachtsabende in den vergangenen Jahren: Manche verzichteten wegen Corona-Sorgen ganz aufs Fest im Familienkreis, den anderen setzten Ausgangsbeschränkungen enge Grenzen. Gottesdienste fanden draußen statt oder mit Voranmeldung und Ordnerdienst oder gar nicht. Umso froher sind die Vertreter der christlichen Kirchen, dass in diesem Jahr die Menschen wieder ohne Einschränkungen in die Messen kommen dürfen. So soll das Weihnachtsfest wieder weitgehend so aussehen, wie vor der Pandemie.

