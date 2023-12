Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Klaus Liedtke und seine Kollegen bleiben trotz Ruhestand am Ball

In Fuchstal-Asch war die Gruppe beim Pellet-Hersteller Dorr-Biomassehof.

Plus Sie arbeiten nicht mehr, sind aber oft unterwegs: Als Pensionäre unternehmen sie monatlich Exkursionen und Fortbildungen.

Von Sarah Rosa Gratza Artikel anhören Shape

Während andere sich im Ruhestand, wie es der Name schon sagt, vom Arbeitsleben ausruhen, nutzt eine Gruppe ehemaliger Kollegen ihre freie Zeit, um sich fortzubilden. Sie besichtigen einmal im Monat Museen, Kirchen und vor allem Industrie- und Handwerksbetriebe. „Wir schauen oft Sachen an, wo man als normaler Mensch gar nicht hinkommt“, berichtet Peter Klostermeier aus Schwabmünchen. Der 78-Jährige hat wie alle Mitglieder der Gruppe früher in der staatlichen Landwirtschaftsverwaltung gearbeitet. Dort lernte er Klaus Liedtke aus Oberottmarshausen kennen, welcher vor über 20 Jahren die Idee zu der Ausflugsgruppe hatte.

Sie sind längst pensioniert, aber regelmäßig unterwegs: Erwin Vogt (von links), Peter Klostermeier und Klaus Liedtke. Foto: Sarah Rosa Gratza

„Anfangs waren wir nur zu fünft“, erinnert sich Liedtke. In den folgenden Jahren habe sich die Gruppe dann immer weiter vergrößert. Mittlerweile sind es 24 Teilnehmer mit einem Durchschnittsalter von 77 Jahren. „Unsere Mitglieder sind aus ganz Schwaben“, erklärt Erwin Vogt aus Graben. Der 77-Jährige ist seit seinem Ruhestand dabei. Pensionär sein ist eine Voraussetzung, um teilnehmen zu dürfen, ebenso wie eine berufliche Laufbahn im gehobenen Dienst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen