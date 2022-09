Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Kleine Krankenhäuser unter Druck: Wie die Wertachkliniken dem Wandel begegnen

Plus Berater empfehlen eine Zusammenführung der beiden Krankenhäuser in Schwabmünchen und Bobingen in einem Neubau. Eine Entscheidung dazu steht bald an.

Von Carmen Janzen Artikel anhören Shape

Kleine Krankenhäuser geraten immer stärker unter Druck. Sie müssen den Spagat zwischen Patientenwohl und Ökonomie schaffen. Fallpauschalen, Mindestoperationszahlen und Personalmangel verschärfen zunehmend die Situation. Hinzu kommen immer strengere Vorgaben vom Gesetzgeber und gestiegene Patientenansprüche. Einige kleine Klinken mussten in der Vergangenheit sogar schließen, wie das Krankenhaus in Hersbruck im Nürnberger Land im Jahr 2019. Der Klinik Bad Saulgau im Kreis Sigmaringen droht aktuell das Aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen