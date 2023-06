Kleine Naturparadiese und faszinierende Architektur

Am Wochenende werden besondere Gärten und ausgewählte Architektur-Projekte im Augsburger Land gezeigt.

Gärten sind für viele Menschen ein Rückzugsort, eine Oase der Stille und Erholung. Sie sind aber auch ein wichtiger Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt. Viele von ihnen sind mittlerweile in ihrer Art bedroht, umso wichtiger ist es, ihnen diesen Lebensraum zur Verfügung zu stellen.

Am Sonntag, 25. Juni, ist von 10 bis 17 Uhr zum Beispiel der Garten der Stein- und Bildhauerin Christiane Hellmich in der Ziegelstraße in Mittelneufnach geöffnet. Dort gibt es viel zu entdecken: einen großen Seerosenteich, viele Rhododendren, seltene Gehölze, Natursteinmauern, einen Bauerngarten mit Hochbeeten und ein Warmhaus für exotische Pflanzen und Orchideen. Blickfang sind die von Hellmich gefertigten Gartenskulpturen, die mit den Pflanzen und Blumen ein schönes Ambiente bilden.

Dazu werden von den Theaterfreunden Mittelneufnach Gedichte und Texte zum Thema „Garten und Natur“ vorgetragen. Der Obst- und Gartenbauverein Mittelneufnach sorgt für Getränke, Mittagstisch (auch vegetarisch) sowie Kaffee und Kuchen. Somit können die Besucher die frühsommerliche Blumenpracht bei hoffentlich bestem Wetter im privaten Gartenparadies genießen. Weitere Aussteller sind Angelika Kienberger (Skulpturen), Birgit Jäger (Wolle), Töpferei Reichherzer aus Königsbrunn, Sabine Rothe (Malerei) und Lena Wenger (Weidenwerk).

Farbreiche Seerosen und Töpferkunst

Weitere Gartenparadiese finden Interessierte bei Familie Behr (Wörishoferstraße 25) in Langenneufnach oder bei Anton und Claudia Saumweber im Panoramaweg 24 in Stadtbergen. Dort trifft Töpferkunst auf einen Teich mit farbreichen Seerosen. Im etwa 800 Quadratmeter großen Garten des Vereins für Gartenbau und Landespflege in Königsbrunn (Egerländerstraße 2) bekommen Besucher verschiedene Obsthochstämme, Hochbeete, Gartenteich und Gewächshaus, Kräuterspirale oder Kräuterbeete zu sehen. Es kann auch die Mostanlage vor Ort besichtigt werden. Der Verein bewirtet seine Gäste.

Im Kloster Thierhaupten ist eine Kulturtenne entstanden. Foto: Marcus Merk

Mit Architekten und Bauherren ins Gespräch bringen

Neue Inspirationen gibt es auch bei den "Architektouren", die am Sonntag stattfinden. Die Bayerische Architektenkammer organisiert das Angebot, bei dem besondere Projekte gezeigt werden. Die "Architektouren" sind eine Gelegenheit, um mit Bauherren und Architekten ins Gespräch zu kommen. Das Motto in diesem Jahr lautet "Architektur verwandelt". Besichtigt werden kann am Sonntag (13 bis 17 Uhr) das Haus der Kinder in Neusäß. Eine Besonderheit ist unter anderem die gefaltete Dachstruktur. Für eine klare Formensprache steht auch die Rücklenmühle. Der Jugendzeltplatz an der Zusam südlich von Zusmarshausen wurde komplett saniert und neu gestaltet. Besucher sind am Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr willkommen. Ein etwas anderes Projekt, das ebenfalls zur Reihe der hervorzuhebenden Architektur gehört, ist der inklusive und barrierefreie Spielplatz in Oberschönenfeld. Er wurde vor zwei Jahren eröffnet. Am Sonntag, von 14 bis 16 Uhr, haben "Architektour"-Interessierte die Möglichkeit zu Gesprächen.

Dies zeichnet den Spielplatz aus 1 / 17 Zurück Vorwärts Der Spielplatz ist barrierefrei erreichbar.

Die Eingangsbereiche sind barrierefrei.

Alle Hauptwege sind mit Rollstuhl befahrbar und barrierefrei.

Erschlossene Uferbereiche der Schwarzach lassen sich mit dem Rollstuhl befahren.

Das Wasserspielgerät „Archimedische Spirale“ ist barrierefrei und lässt sich vom Rollstuhl ausnutzen.

Eine Tischtennisplatte steht zur Verfügung.

Die Rolliwippe ist barrierefrei.

Das rollstuhlgerechte Karussell ist barrierefrei.

Wipptüten können mit Hilfestellung genutzt werden.

Die Hängematten-und Vogelnestschaukel lässt sich barrierefrei nutzen, nachdem die Schaukelnden ihren Rollstuhl verlassen.

Die Kontaktschaukel (zwei Personen gegenüber) ist barrierefrei mit Hilfe nutzbar.

Der Spielhügel mit Rutschen ist für Besucher/-innen mit Hilfe bedingt nach den jeweiligen Fähigkeiten barrierefrei.

Kinder können die Balancierstrecke mit und ohne Hilfe je nach Fähigkeiten barrierefrei nutzen.

Bodenindikatoren weisen den Weg zu den Elementen.

Viele Sitzmöglichkeiten und Sitzgruppen mit Tischen laden zum barrierefreien Ausruhen ein.

Die große Wiese ermöglicht freies Spielen und Picknicken.

Assistenzhunde sind auf den Spielplatz erlaubt. (AZ)

Um neues Leben für alte Lagerräume geht es am Samstag und Sonntag (jeweils um 14 Uhr) in der Kulturtenne Thierhaupten. Dort erhielten ehemalige Stall-/Stadlräume im Kloster eine völlig neue Raumstruktur. Dank einer Zwischenebene als umlaufende Galerie, die sowohl über Treppen als auch über einen Aufzug zugänglich ist, wurde eine Ausstellungs- und Depotfläche von rund 350 Quadratmetern geschaffen. Außergewöhnlich ist auch die neue Optik der Kirche St. Martin in Lagerlechfeld. Das "Zelt Gottes" besticht durch seine atemberaubende Architektur. Im Erdgeschoss befindet sich das Diözesandepot. Besichtigungen sind am Sonntag von 14 bis 15 Uhr und von 15.30 bis 16.30 Uhr möglich.