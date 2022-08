Landkreis Augsburg

vor 6 Min.

Klimaserie: Pflanzen am und auf dem Haus schützen gegen Extremwetter

Reihenhäuser in Niedersachsen: Im Schnitt wechselten laut GEWOS Eigenheime zum Preis von 267.000 Euro den Besitzer, ein Plus von 7,5 Prozent.

Plus Die Anpassung an heißere Sommer kann auch mit natürlichen Mitteln gelingen. Pflanzen auf Dächern und an Fassaden helfen aber auch bei anderem Extremwetter.

Von Adrian Bauer

Die Zukunft verheißt für den Landkreis Augsburg deutlich mehr Hitzetage im Sommer. Um dafür gerüstet zu sein, kann man auch mit natürlichen Mitteln für Abkühlung sorgen. Mit dem richtigen Einsatz von Pflanzen kann man sich den Einbau einer Klimaanlage ersparen. Wir haben Experten gefragt, wie man die Natur als Helfer gegen den Klimawandel einsetzen und ihr gleichzeitig auch etwas zurückgeben kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen