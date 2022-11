Klinik-Chef telefoniert mit unseren Leserinnen und Lesern

Der Vorstand der Wertachkliniken, Martin Gösele, beantwortet am Dienstag ab 11 Uhr die Fragen unserer Leserinnen und Leser zu den Neubauplänen eines Krankenhauses im südlichen Landkreis. Rufen Sie an.

Der Vorstand der Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen, Martin Gösele, steht unseren Leserinnen und Lesern am Dienstag von 11 bis 12 Uhr am Lesertelefon in unserer Redaktion Rede und Antwort zum gewünschten Krankenhausneubau im südlichen Landkreis nahe der B17. Der Neubau soll die beiden Häuser in Schwabmünchen und Bobingen zusammenführen und in etwa so viele Betten führen wie bisher, wie das Gutachten einer Unternehmensberatung vorgeschlagen hat. So können Synergien genutzt werden, speziell beim Personal. Denn schon jetzt kämpfen die beiden Krankenhäuser mit einem Personalnotstand. Kommen noch krankheitsbedingte Ausfälle hinzu, wird es eng. Abteilungen mussten bereits vorübergehend schließen.

Es gibt viele Fragen

Das Thema sorgt seit Bekanntwerden Ende Juli für viel Aufmerksamkeit. Seitdem hat es viele Fragen gegeben: Wo wird der neue Standort sein? Gibt es im Neubau eine Hauptabteilung für Geburtshilfe? Ist es nicht möglich, einen der beiden bestehenden Standorte auszubauen?

Haben auch Sie Fragen zu den Wertachkliniken? Dann rufen sie am Dienstag ab 11 Uhr unter der Telefonnummer 08232/9677-31 an.