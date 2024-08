Königsbrunn gegen Lagerlechfeld: Revanche auf neuem Terrain in der Bezirksliga?

Gerade einmal drei Monate ist es her, dass der FC Königsbrunn und die SpVgg Lagerlechfeld gegeneinander gespielt haben. Das war noch in der Kreisliga. Der FC entschied das Spiel damals mit 4:1 für sich. Als Meister stieg Königsbrunn in die Bezirksliga auf. Lagerlechfeld als Vizemeister schaffte es über die Relegation. Beim erneuten Aufeinandertreffen in Königsbrunn, wahrscheinlich auf dem dortigen Kunstrasenplatz, sind die Vorzeichen diesmal anders. Die Lechfeldhasen haben den besseren Start erwischt. Mit drei Heimsiegen und einem Unentschieden steht das Team von Daniel Raffler in der Tabelle auf dem fünften Tabellenplatz. Königsbrunn konnte nur zweimal gewinnen und belegt den zehnten Platz. Dabei hat die Elf von David Bulik bisher nur auswärts gespielt. Für die Königsbrunner steht jetzt das Heimdebut an. „Es treffen sich zwei gute alte Bekannte. Das letzte Match ist ja noch nicht lange her. Das war enger als es das Ergebnis vermuten lässt.“, sagte Lechfelds Spielertrainer Daniel Raffler. Die meisten Spiele der beiden Teams seien umkämpft gewesen. Das bestätigt ein Blick in die Statistik. Von zehn Aufeinandertreffen in den letzten Jahren endeten fünf mit einem Unentschieden. Nach Toren steht es 14:14.

Elmar Knöchel