Königsbrunner Derby ist das Salz in der Suppe  

Der in diesem Jahr noch sieglose TSV will im Stadtderby Tabellenführer FC ein Bein stellen. Dem FC Kleinaitingen steht der nächste Abstiegsknüller bevor.

Die pikante Würze des 25. Spieltags liefert in der Kreisliga Augsburg zweifellos das Königsbrunner Derby zwischen dem TSV und dem FC am Samstag um 13 Uhr im Sportpark West. Der Außenseiter TSV möchte dem Lokalrivalen liebend gerne ein Bein auf dessen Weg zu Meisterschaft und Aufstieg stellen. Schließlich wurde der ältere Königsbrunner Verein von dem aus ihm hervorgegangenen FC in den vergangenen Derbys ziemlich gedemütigt. Im Hinspiel unterbrach der Tabellenführer den guten Saisonstart des TSV mit einer 0:9-Klatsche im Hans-Wenninger-Stadion brutal.

In der Vorsaison fielen die Ergebnisse mit 3:1 und 6:4 für den FC nicht so deutlich aus, aber in der Saison 2021/22, als der TSV gerade neu in die Kreisliga aufgestiegen war, wurde der Emporkömmling mit 5:0 und 6:0 vom FC deutlich in die Schranken gewiesen. Auch vor dem erneuten Aufeinandertreffen ist der FC klarer Favorit. Das Team von Trainer Christian Jaut eilt an der Tabellenspitze dem Aufstieg entgegen, die Siegesserie wurde nur von dem Auswärtspatzer in Ottmarshausen vor knapp fünf Wochen unterbrochen.

TSV Königsbrunn in diesem Jahr noch sieglos

Seitdem wurden alle vier Spiele gewonnen, oft in der spielentscheidenden Schlussphase. Der TSV hat in diesem Jahr hingegen noch kein Spiel gewonnen. Die Serie von sechs Niederlagen seit der Winterpause wurde erst vor zwei Wochen mit dem 1:1 gegen Viktoria Augsburg gestoppt. Am vergangenen Spieltag konnte sich das von Verletzungen gebeutelte Team wegen einer Spielverlegung ausruhen und sich auf den heißen Derbykampf vorbereiten.

Die SpVgg Lagerlechfeld will ihren zweiten Platz beim Auswärtsspiel gegen Aufsteiger TSV Diedorf festigen und den knappen Vorsprung vor dem TSV Zusmarshausen bewahren. Die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Raffler hat seit der Winterpause, bis auf den Ausrutscher beim SSV Anhausen, alle Spiele gewonnen. Der kommende Gegner aus Diedorf kämpft aber ebenso wie Anhausen gegen den Abstieg und darf deshalb auf keinen Fall unterschätzt werden. In der vergangenen Woche ging Spielertrainer Florian Sandner mit seinen Diedorfern allerdings mit 0:5 beim Kissinger SC unter. Zuvor wurde auch das Spiel beim TSV Welden mit 1:2 verloren. Der letzte Heimsieg der Diedorfer datiert vom 7. April, damals gab es ein 3:1 gegen den TSV Pfersee.

Liefert der ASV Hiltenfingen Schützenhilfe?

Schützenhilfe könnte Lagerlechfeld im Rennen um Platz zwei vom ASV Hiltenfingen bekommen, wenn der ASV am Samstagnachmittag gegen den Tabellendritten TSV Zusmarshausen gewinnt. Selber hat Hiltenfingen angesichts des deutlichen Rückstands von 13 Punkten keine Aussichten mehr auf den Relegationsplatz. Mit dem sicheren vierten Platz hat das Team von Trainer Christian Geib aber eine starke Saison gespielt und will nun auch gegen den Aufstiegskandidaten beweisen, dass es inzwischen zu den Spitzenteams der Kreisliga gehört.

Die Zusmarshauser haben zuletzt ein Spiel pausiert, davor erreichten sie nur ein 1:1 beim SSV Anhausen. Auf den FC Kleinaitingen kommt nach dem wichtigen Heimsieg über die SpVgg Westheim ein weiteres Schicksalsspiel im Kampf gegen den Abstieg zu. Am Sonntag tritt das Ankermüller-Team beim Tabellenvorletzten TSV Neusäß an. Die fünf Punkte Vorsprung der Kleinaitinger auf die direkten Abstiegsplätze würden bei einer Niederlage auf zwei Punkte schrumpfen. Damit wäre der FC wieder mitten im Abstiegsstrudel. Um das zu vermeiden, muss mindestens ein Unentschieden im Lohwaldstadion her. Die Neusässer, die in der Vorsaison noch den fünften Tabellenplatz erreichten, verloren zuletzt ihr Heimspiel gegen den FC Königsbrunn mit 0:2. Deshalb werden sie ihre Chance auf den Klassenerhalt gerade gegen den Mitkonkurrenten suchen.

Die Spiele der Südvereine am 25. Spieltag: TSV Königsbrunn – FC Königsbrunn (Samstag, 13 Uhr), ASV Hiltenfingen – TSV Zusmarshausen (Samstag, 15 Uhr), TSV Diedorf – SpVgg Lagerlechfeld, TSV Neusäß – FC Kleinaitingen (beide Sonntag, 15 Uhr).