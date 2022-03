Impfen ist der einzig sichere Weg aus der Pandemie

Die Inzidenz ist hoch, doch aufgrund der Impfung landen weniger Covid-Erkrankte auf der Intensivstation. Die Ängste und Bedenken mancher Skeptiker sitzen dennoch tief.

Die Inzidenz im Landkreis ist hoch, Pflegekräfte arbeiten immer noch am Limit. Sie springen ein, wenn ein Kollege ausfällt, übernehmen zusätzliche Schichten und machen Überstunden. Denn an der Personalnot hat sich auch nach zwei Jahren Pandemie nichts geändert. Doch in den Krankenhäusern scheint sich die Lage zu beruhigen. Weniger Erkrankte landen auf der Intensivstation oder sterben mit oder an Corona.

Hauptgrund dafür ist die Impfung. Denn sie schützt Menschen ohne Vorerkrankungen vor einem schweren Verlauf. Wer sich spritzen lässt, übernimmt Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Mitmenschen. Damit ist eines klar: Die Impfung ist und bleibt der einzig sichere Weg raus aus der Pandemie.

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg ist hoch

Umso ernüchternder ist der Blick auf die Statistik. Nicht einmal die Hälfte aller Einwohnenden im Landkreis ist geboostert und damit vollständig geschützt. Daran hat auch der lang erwartete Totimpfstoff nichts geändert. Mit dem Virus ist offenbar auch das Misstrauen mutiert. Was unter Skeptikern anfangs noch als vertretbar galt, überzeugt nun, da es verfügbar ist, offenbar niemanden mehr.

Angesichts der Realität in den Krankenhäusern und zahlreicher Studien haben die Bedenken zwar kaum Bestand. Doch selbst einige Pflegekräfte haben Angst vor der Spritze, obwohl sie gesehen haben, wie tödlich das Virus sein kann. Statt sich impfen zu lassen, nehmen sie den Verlust ihres Arbeitsplatzes in Kauf. Ein Beratungsgespräch wird sie kaum umstimmen, aber einen Versuch ist es wert. Denn so einfach lässt sich die Angst, die über Falschinformationen im Netz geschürt wird, wohl leider nicht nehmen.

