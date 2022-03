Kommentar: Pflegepersonal arbeitet weiterhin am Limit

Viele Corona-Einschränkungen sind gefallen. Doch die Infektionszahlen explodieren und in Betrieben fallen Mitarbeitende aus. Das trifft vor allem die Pflegeeinrichtungen im Landkreis.

Ohne Maske im Club feiern, ins Theater gehen, das Leben genießen wie vor Corona. Das wünschen sich alle. Zahlreiche Einschränkungen sind schon gefallen. Möglich gemacht hat das in erster Linie die Impfung, denn sie schützt Menschen ohne Vorerkrankungen vor einem schweren Verlauf. Krankenhäuser konnten entlastet und Leben gerettet werden. Noch immer gilt: Wer sich spritzen lässt, übernimmt Verantwortung für sich und seine Mitmenschen.

An der Personalnot hat sich auch nach zwei Jahren Corona nichts geändert

Doch die steigenden Infektionszahlen führen gerade wieder deutlich vor Augen: Corona ist noch nicht vorbei, ob man will oder nicht. Unternehmen im Landkreis bekommen das zu spüren. Hunderte Mitarbeitende fallen aus, weil sie an Corona erkrankt sind oder in Quarantäne müssen. Von einer Rückkehr zum Normalbetrieb kann keine Rede sein. In manchen Firmen mag das dank Home-Office nicht so sehr ins Gewicht fallen. Eine Aussetzung der Quarantänepflicht, wie von Landrat Martin Sailer gefordert, ist im Einzelfall sicherlich denkbar.

Doch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen dürfte das schwierig werden. Die Beschäftigten arbeiten weiterhin am Limit. Sie springen ein, wenn Kollegen und Kolleginnen ausfallen, übernehmen zusätzliche Schichten und machen Überstunden. An der Personalnot hat sich auch nach zwei Jahren Corona nichts geändert. Die bittere Erkenntnis: Die Pandemie trifft wieder einmal diejenigen am härtesten, die seit Monaten gegen sie kämpfen.