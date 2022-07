Konditionsprobleme beim Feste feiern

Seit Wochen jagt eine Feier die andere. Das kann zu Konditionsproblemen führen.

Man soll die Feste feiern wie sie fallen: Das Sprichwort stellt einen in diesem Jahr auf eine harte Probe.

Denn seit Wochen jagt ein Termin den anderen. Hier ein Gartenfest, dort ein Vereinsjubiläum mit großem Programm. Dann der Sportverein, der viel auf die Beine gestellt hat. Die Grillfeier mit Freunden, der Schulabschluss und nicht zu vergessen die vielen Konzerte und Festivals unter freiem Himmel.

Der Terminkalender ist in diesem Juli so voll wie schon lange nicht mehr. So jedenfalls fühlt es sich im Augenblick an. Vielleicht liegt's daran, dass in den vergangenen beiden Corona-Jahren das öffentliche Leben fast zum Erliegen gekommen war. Eintönigkeit war angesagt und der Feierkalender blieb gezwungenermaßen leer.

Jetzt ist das Gegenteil der Fall. Beim ein oder anderen führt das schon zu kleinen Konditionsproblemen. Durchhalten ist angesagt: denn die Sommerpause naht. Ob danach ein Feier-Herbst vor der Türe steht, ist beim Blick auf die Corona-Inzidenz eher ungewiss.